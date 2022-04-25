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Поминальні дні в Україні у 2022 році: коли будуть і чи можна йти на цвинтар

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Поминальні дні в Україні у 2022 році: коли будуть і чи можна йти на цвинтар Новина оновлена 25 квітня 2022, 10:45

У народі поминальні дні називають Проводами або Гробками.

Традиційно через тиждень після Великодня, який називається Світлою седмицею, в Україні заведено ходити на цвинтарі та згадувати померлих родичів. Церковна назва поминальних днів – Радониця чи Батьківський день, однак у народі їх ще називають Проводами, Червоною Гіркою чи Гробками.

"Телеграф" розповідає, коли Радониця у 2022-му році, її історія, а також чи можна йти на цвинтар під час війни.

Поминальні дні у 2022 році: дата

День поминання у церковній традиції, Радониця, завжди випадає на 9-й день після свята Великодня, що у 2022-му році – 3 травня. Однак у різних регіонах України традиції та дати поминальних днів відрізняються. Оскільки Радониця завжди випадає на будній день, люди ходять на цвинтарі або в неділю перед нею, або в неділю після. З цього виходить, що перші Проводи, Червона Гірка або Фомина неділя в 2022 році випадають на 1-ше травня

Поминальні дні: традиції

Вважається, що слово "радониця" походить від слова "радість", тому сумувати на цвинтарі не можна. Потрібно навпаки радіти тому, що покійні увійшли в інше вічне життя. Однак від гучних розмов та сміху краще утриматися.

Під час Проводів заведено приходити на цвинтар і залишати біля могил рідних шматочок освяченої паски, пасхальне яйце, запалену свічку. Також люди сідають біля могил своїх родичів та трапезують, згадуючи їх. А щоб мертвим в іншому житті було добре, на могилу також ставлять склянку з горілкою, якщо мертвий пив, і підпалюють цигарку — якщо померлий курив.

Поминальні дні: заборони

  • Не можна сумувати та сумувати за померлими.
  • Бажано утримуватися від гучних розмов та сміху на цвинтарі.
  • Не можна розпивати алкоголь на цвинтарі.
  • Згадуючи померлих пращурів, не можна називати їх покійниками.
  • Не можна проганяти людей, які збирають по цвинтарі продукти.

Чи можна йти на цвинтар під час війни

Зазначимо, що через активні бойові дії та небезпеку мінування українців закликають відкласти похід на цвинтар у 2022-му році. У низці міст України навіть заборонили відвідування кладовищ на поминальні дні і перед Великоднем. А якщо ви все ж таки вирішили відвідати померлих родичів, то бажано не втрачати пильності і бути вкрай уважними.

Раніше "Телеграф" публікував поради священника для тих віруючих, які у свято не можуть піти до храму.

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#Поминальні дні #Радоница
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