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Навіть лялька Барбі стала королевою, а Чарльз, як і раніше, принц: смішні приколи про королівську сім’ю

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Навіть лялька Барбі стала королевою, а Чарльз, як і раніше, принц: смішні приколи про королівську сім’ю Новина оновлена 25 квітня 2022, 11:45

У мережі люблять пожартувати, що принц Чарльз ніколи не дочекається корони від королеви Єлизавети.

Королева Великобританії Єлизавета II у 2022-му році відзначила свій 96-й день народження, а також цього року, у червні, відбудеться грандіозна церемонія на честь її платинового ювілею (70 років) на троні. Зазначимо, що до цієї події компанія Martell випустила ляльку Барбі, надихнувшись британським монархом.

Лялька одягнена у сукню кольору слонової кістки та синю стрічку, прикрашену мініатюрними медальйонами, схожими на ордени королівської родини. Також лялька має мінітіару, яка повторює корону королеви Марії. Саме у цій тіарі Єлизавета була у день свого весілля.

Вартість такої іграшки – 94,99 фунтів стерлінгів.

І звичайно ж у мережі відразу згадали про принца Чарльза, який все не стане королем. Вже і лялька Барбі отримала "королівський статус", а він усе в принцах ходить, доки його мати править країною. Найсмішніші жарти про британську королівську сім’ю у добірці від "Телеграфа" нижче:

Щоб ваш настрій і надалі був веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще кілька добірок жартів: про санкції в росії та смерть путіна.

Теги:
#Королева #Королівська сім'я #Королева Великобританії #Британська королева #Королева Британії #Королева Англії #Королева Єлизавета
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