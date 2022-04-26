Радониця 2022: дата, традиції та заборони на поминальні дні в Україні

У 2022 році Проводи припадають на 3 травня

Радониця (також Гробки, Червона гірка, Поминальні дні, Поминки, Проводи) — другий тиждень після Великодня, який в українській традиції є поминальним за померлими родичами. У цей час православні віряни ходять на цвинтар.

"Телеграф" розповідає, коли Радониця цього року, які є традиції поминальних днів та що заборонено робити на цвинтарі у цей період.

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Радониця 2022-го — дата

Радониця завжди припадає на 9 день після Світлого Христового Воскресіння. У 2022 році Проводи припадають на 3 травня. Оскільки Радониця випадає завжди на будній день, в Україні заведено ходити на цвинтар у неділю перед нею чи після. Тому виходить, що Червона гірка випадає на 1 травня.

Радониця 2022-го — головні традиції поминальних днів

У ці дні заведено приходити на цвинтар і залишати біля могил близьких людей, родичів шматочок освяченої паски, пасхальне яйце, запалену свічку. У поминальні дні моляться за упокій душі людини. У храмах відбуваються поминальні служби.

Радониця 2022-го — що не можна робити

Вважається, що саме слово "радониця" походить від слова "радість". Це пов’язано зі світлим чудом воскресіння Ісуса Христа та перемоги життя над смертю. Тому на поминальні дні небажано сумувати та тужити за тим, хто пішов у інший світ. На цвинтарі варто відмовитися від гучних розмов та сміху. Алкоголь знаходиться під забороною.

Нагадаємо, що свято Великодня ніяк не завершує церковні святкування — одразу після свята починається Світлий або Пасхальний седмиця.