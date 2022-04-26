Сонячне затемнення 30 квітня: як залучити у своє життя мир у цей особливий день

Дуже важливо під час затемнення тримати фокус лише на світлих думках, каже астропсихолог

Наближається важлива та значуща астрологічна подія у 2022 році – затемнення. Часткове Сонячне затемнення відбудеться вже цієї суботи, а саме 30 квітня. Крім того, 16 травня відбудеться Місячне затемнення. Період між затемненнями називають коридором затемнень.

Про це говорить астропсихолог Наталія Лакатош.

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"Затемнення відіграють важливу і специфічну роль тому, що світила стають в одну лінію з вузлами — Кєту і Раху, що в астрології є кармічними показниками , які підкреслюють фатальність та доленосність подій, більше того, все, що розпочинається в період затемнень може тривати 9 або 18 років", — Зазначає експерт.

Під час затемнень відкривається коридор вибору, який обмежують обставинами. За словами Лакатош, цей вибір завжди дуже важкий, його важкість в тому, що потрібно брати відповідальність за наслідки свого вибору. По суті потрібно бути дуже зрілою особистістю, щоб приймати ці виклики долі.

"Наступає час душевної перебудови, всім нам вкрай необхідно зосередитися саме на духовних цінностях, важливо усвідомлювати що ви хочете взяти в майбутнє, тому що якщо це виключно зосередженість на матеріальному — майбутнього у вас може і не бути", — попереджає астропсихолог.

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Затемнення змусять нас переглянути цінності, розібрати помилки, запускають механізм, який по спіралі повинен призвести до переходу на інший рівень. Дуже важливо під час затемнень тримати фокус тільки на світлих, чистих думках, такими ж мають бути вчинки, які б варіанти вам не пропонували, без агресії, ненависті, помсти, злості, люті та гніву. У всіх нас завжди є свобода вибору і відповідальність за наш вибір також лише на нас. Саме в цей період на ментальному, енергетичному плані ми формуємо своє майбутнє і запускаємо процеси на 9 або ж навіть 18 років.

Як повідомляв "Телеграф", раніше екстрасенс та астролог Сергій Кобзар спрогнозував перемогу України у війні вже у квітні.