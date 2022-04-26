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Коли можна висаджувати розсаду: посівний календар на травень 2022

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Коли можна висаджувати розсаду: посівний календар на травень 2022 Новина оновлена 26 квітня 2022, 08:01

Вважається, що якщо займатись посадками у сприятливі дні, то рослини будуть міцними, здоровими та дадуть гарний урожай.

Щоб успішно висадити розсаду у відкритий ґрунт необхідно врахувати багато різних "чинників": температуру повітря, температуру ґрунту, час доби і навіть хмарність. Також чималу роль посадці розсади грає і посівний календар.

"Телеграф" розповідає, коли і як висаджувати розсаду у відкритий ґрунт у травні.

Фази Місяця у травні 2022

Цикли небесного світила здатні впливати на родючість та здатність рослин краще приживатися у землі. Наприклад в молодик і повний місяць краще не займатися садово-городніми роботами, адже вони принесуть більше шкоди, ніж користі.

  • Молодий місяць — 30 травня о 14:30.
  • Повня — 16 травня о 07:14.
  • Місяць, що росте з 1 по 15 травня і 31 травня.
  • Місяць з 17 по 29 травня.

Коли висаджувати розсаду у травні 2022

Не поспішайте висаджувати розсаду у відкритий ґрунт якомога раніше, адже тоді висаджені культури мають більше шансів загинути від заморозків, вітру чи інших весняних факторів. І їх не врятує навіть плівкове укриття. Небажано висаджувати рослини в повний місяць і молодик, а також в день до і день після них.

Сприятливі дні для висадки розсади у травні 2022:

  • Огірки — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28
  • Перець (гіркий, солодкий), баклажани — 5, 6, 17, 23, 24
  • Томати — 1, 2, 5, 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28
  • Капуста — 1, 2, 5-7, 12-15, 23, 24, 27, 28.

Раніше "Телеграф" писав, що обов’язково треба посадити у травні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.

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#Місячний календар #Розсада #Город #Посівний календар
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