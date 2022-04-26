Три знаки Зодіаку, яких у травні чекають великі проблеми

Не для всіх травень буде втішним

Травень — неоднозначний місяць, який має кардинальні зміни для багатьох представників знаків Зодіаку. Однак якщо на одного чекають досить позитивні або хоча б нейтральні події, то деяким знакам Зодіаку астрологи прогнозують місяць проблем та негараздів.

Проблеми в житті настануть у представників цих трьох знаків Зодіаку — Близнюків, Терезів і Скорпіонів, повідомляє orakul.com.

Близнюки

Для представників цього знаку Зодіаку не вдасться весь місяць. Близнюки постійно потраплятимуть у дрібні негаразди, які потім можуть перерости у великі проблеми. Щоб полегшити їхній вплив, потрібно намагатися трохи розвантажити себе і не братися за кілька справ одночасно.

Терези

Зірки обіцяють Терезам нелегкі випробування в травні місяці. Також проблем додасть складний характер представників цього знака. Щоб не натягнути на себе великі біди, бажано у всіх суперечках бути схожими на компроміси і намагатися бути добрішим до оточуючих.

Скорпіон

Представники цього сузір’я можуть мати проблеми зі здоров’ям. Тому бажано приділити цій сфері свого життя більшу увагу. Влаштуйте генеральне прибирання і позбавтеся непотрібного мотлоху. Однак і тут не перетруджуйтеся сильно, адже вам загрожує підвищена стомлюваність.

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