Гороскоп Таро на травень: Овни можуть возз’єднатися з близькими, а на Близнюків чекають випробування

Травень буде непростим для багатьох, — і то не дивно

На третій місяць війни росії проти України життя стало таким непередбачуваним, що кожного цікавить, а чого ж чекати далі?

"Телеграф" зробив розклад Таро для кожного знака Зодіаку на травень 2022 року.

Овен — перевернута П’ятірка кубків

У звичайному положенні ця карта називається "Владика нестачі в насолодах" і вона обіцяє втрати, проте Вам вона випала перевернутою, що є добрим знаком. Найближчими тижнями до Вас повернеться щось загублене, це може бути як втрачена радість життя або впевненість, так і людина, з якою Ви давно не спілкувалися.

Телець — перевернутий Маг

Травень пройде у Вас під знаком безладу та непослідовності. Можливо, Ви зараз у складній ситуації, в якій на даний момент неможливо розібратися, або ж банально невпевнені у власних силах. Також карта може попереджати про чиїсь наміри піти на нечесний вчинок заради тимчасової вигоди, і цією людиною може виявитися як хтось сторонній, так і Ви самі.

Близнюки — Дев’ятка мечів

У найближчі тижні Ви можете зіткнутися з величезною хвилею провини та відчаю, через що можуть виникнути розгубленість і навіть ненависть до себе. Що б не трапилося, — не звинувачуйте себе надто сильно, і пам'ятайте, що рано чи пізно всі негаразди закінчаться.

Рак — Пуста карта

У колоді Таро дві таких карти, і вони випадають, коли з якихось причин дати відповідь на питання, яке Вас цікавить, неможливо. Можливо, Ваше майбутнє ще не визначене або Ви не готові дізнатися про нього.

Лев — перевернутий Туз пентаклів

У травні у Вас буде все непогано з грошима, але Ви можете нерозумно ними розпорядитися, внаслідок чого знову опинитеся на мілині, тож будьте дуже обережні з вкладеннями.

Діва — перевернута Двійка кубків

Ця карта називається "Владика любові", але в перевернутому положенні вона попереджає про можливі суперечки та розбіжності у відносинах. Не дайте егоїзму і дрібним образам зруйнувати Ваше кохання.

Терези — перевернута Вісімка жезлів

У травні карти Таро дуже рекомендують Вам "сповільнитися", — якщо Ви підганятимете себе або якісь події, то тільки нашкодите собі і посваритеся з оточуючими.

Скорпіон — перевернута Помірність

Нетерплячість і дратівливість можуть вилізти Вам боком у травні — найближчим часом Ви самі створюватимете навколо себе проблеми. Карти радять Вам утриматися від різких й необдуманих вчинків та частіше йти на компроміси.

Стрілець – перевернута Смерть

Зазвичай ця карта обіцяє переродження та оновлення, але перевернута Смерть – провісник глухого кута та застою. Дозвольте собі нічого не робити і просто чекайте змін, вони скоро будуть.

Козеріг — Лицар кубків

Це гарна карта, яка обіцяє Вам приємні події романтичного чи любовного характеру. Насолоджуйтесь життям та не стримуйте душевні пориви.

Водолій — перевернутий Імператор

У цьому положенні карта вказує на крах планів і бездіяльність. Можливо, Вам складно впоратися з поточним становищем, і Ви не можете підлаштувати життя під нові реалії, паралізовані невпевненістю і не можете зрушити далі.

Риби — Король пентаклів

Найближчого місяця Вам дуже везтиме в грошах і справах — не бійтеся працювати і розвиватися, успіх буде на Вашому боці.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував думку астролога про те, коли закінчиться війна в Україні.