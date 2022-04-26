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Доля поєднає: названо 3 знаки Зодіаку, які зустрінуть кохання у 2022 році

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Гороскоп для Риб, Терезів, Близнюків Новина оновлена 26 квітня 2022, 20:59
Гороскоп для Риб, Терезів, Близнюків

Астрологи розповіли, хто зустріне своє кохання

Попри військові дії в нашій країні, багато українців не втрачають віри у завтрашній день, закохуються та пов’язують себе узами шлюбу. Тим, хто перебуває на самоті, варто прислухатися до зірок.

Нічні світила обіцяють трійці знаків Зодіаку зустріч із другою половинкою цього року, повідомляє unian.net.

Риби

Рибам везтиме весь наступний рік. Їм пощастить зустрітися з людиною, яка назавжди змінить їхній світ.

Терези

Доля надішле вам людину, яка дасть вам усе те, чого ви потребували останні місяці. Гармонічніших відносин у вас ще ніколи не було, тому ви будете дуже задоволені своїм новим сімейним статусом.

Близнюки

Близнюкам доля піднесе зустріч зі старим знайомим, у якому ви раніше бачили лише друга. Він постане перед вам у трохи іншому амлуа, від цих стосунків вам зноситиме дах.

Раніше астрологи розповіли про три зодіакальні знаки, у яких у травні розпочнеться "біла смуга".

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку #Любов, кохання #Любовний гороскоп
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