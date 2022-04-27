Сонячне затемнення 30 квітня: що категорично не можна робити у цей день

Краще прожити цей період максимально спокійно, "без різких рухів"

Вже цього тижня, у суботу, 30 квітня, світ чекає досить важлива астрологічна подія — Сонячне затемнення, яке дасть початок коридору затемнень. Зазначимо, що це затемнення вплине на долю України.

"Телеграф" розповідає, коли саме настане затемнення, а також, що можна і не можна робити в цей період.

Сонячне затемнення 2022 року: дата і час

Перше у 2022-му році сонячне затемнення, яке буде частковим, пройде 30 квітня о 21 годині 27 хвилин за Грінвічем (23 години 27 хвилин за київським часом). В Україні затемнення видно не буде. Поспостерігати за явищем зможуть лише жителі Південної Америки та акваторії моря.

Сонячне затемнення 2022 року: що не можна робити

Астролог Наталія Ларічева на своїй сторінці в Інстаграмі дала кілька рекомендацій, як провести цей день. Що не можна робити 30 квітня:

Не можна планувати цей період важливих справ.

Небажані у цей період весілля.

Не потрібно ухвалювати жодних важливих рішень.

Всі справи та рішення, прийняті в цей період, матимуть фатальний та "аварійний" характер.

Намагайтеся уникати конфліктів та тримайте себе в руках.

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