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Посівний календар на травень 2022: сприятливі дні для посадок саджанців та квітів

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Посівний календар на травень 2022: сприятливі дні для посадок саджанців та квітів Новина оновлена 27 квітня 2022, 08:07

Травень – головний місяць для садівників та городників

Останній весняний місяць – це пора, коли цвіте більшість плодових дерев та ягідних чагарників, тому одне з головних завдань садівників є догляд за цими культурами. Також у травні бажано обробити дерева та кущі від шкідників, адже саме у цей період сад активно атакують різні комахи. Помічником у правильній організації роботи в саду стане місячний посівний календар на травень.

"Телеграф" розповідає, як, що і коли потрібно робити у саду згідно з місячним календарем на травень 2022 року.

Сприятливі дні для роботи в саду у травні:

  • Щеплення дерев — 2,3, 4, 5, 6
  • Обрізка гілок та пагонів — 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 25, 26
  • Боротьба зі шкідниками та хворобами — 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26
  • Полив — 5, 6, 17, 18
  • Внесення добрив — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18

Сприятливі дні посіву та посадки рослин у саду у травні

  • Однорічні квіти — 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24
  • Дворічні та багаторічні квіти — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28
  • Цибулинні та бульбові квіти — 1, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28
  • Кімнатні рослини — 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14
  • Плодові дерева та чагарники — 5, 6, 10, 11, 28, 29
  • Декоративні рослини — 5, 6, 10, 11, 12, 13, 28, 29

Які квіти садити у травні

  • Віола ("братки"): 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.
  • Жоржини: 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.
  • Гладіолуси, нарциси та тюльпани: 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.

Несприятливі дні для посадки та пересадження рослин у травні

  • 16, 30 травня

Раніше "Телеграф" писав, що обов’язково треба посадити у травні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.

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