Посівний календар на травень 2022: сприятливі дні для посадок саджанців та квітів

Травень – головний місяць для садівників та городників

Останній весняний місяць – це пора, коли цвіте більшість плодових дерев та ягідних чагарників, тому одне з головних завдань садівників є догляд за цими культурами. Також у травні бажано обробити дерева та кущі від шкідників, адже саме у цей період сад активно атакують різні комахи. Помічником у правильній організації роботи в саду стане місячний посівний календар на травень.

"Телеграф" розповідає, як, що і коли потрібно робити у саду згідно з місячним календарем на травень 2022 року.

Сприятливі дні для роботи в саду у травні:

Щеплення дерев — 2,3, 4, 5, 6

Обрізка гілок та пагонів — 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 25, 26

Боротьба зі шкідниками та хворобами — 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26

Полив — 5, 6, 17, 18

Внесення добрив — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18

Сприятливі дні посіву та посадки рослин у саду у травні

Однорічні квіти — 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24

Дворічні та багаторічні квіти — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Цибулинні та бульбові квіти — 1, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Кімнатні рослини — 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14

Плодові дерева та чагарники — 5, 6, 10, 11, 28, 29

Декоративні рослини — 5, 6, 10, 11, 12, 13, 28, 29

Які квіти садити у травні

Віола ("братки"): 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.

Жоржини: 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.

Гладіолуси, нарциси та тюльпани: 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.

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Несприятливі дні для посадки та пересадження рослин у травні

16, 30 травня

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