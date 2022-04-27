Посівний календар на травень 2022: сприятливі дні для посадок саджанців та квітів
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Травень – головний місяць для садівників та городників
Останній весняний місяць – це пора, коли цвіте більшість плодових дерев та ягідних чагарників, тому одне з головних завдань садівників є догляд за цими культурами. Також у травні бажано обробити дерева та кущі від шкідників, адже саме у цей період сад активно атакують різні комахи. Помічником у правильній організації роботи в саду стане місячний посівний календар на травень.
"Телеграф" розповідає, як, що і коли потрібно робити у саду згідно з місячним календарем на травень 2022 року.
Сприятливі дні для роботи в саду у травні:
- Щеплення дерев — 2,3, 4, 5, 6
- Обрізка гілок та пагонів — 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22, 25, 26
- Боротьба зі шкідниками та хворобами — 7, 8, 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26
- Полив — 5, 6, 17, 18
- Внесення добрив — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18
Сприятливі дні посіву та посадки рослин у саду у травні
- Однорічні квіти — 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 23, 24
- Дворічні та багаторічні квіти — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 23, 24, 27, 28
- Цибулинні та бульбові квіти — 1, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 27, 28
- Кімнатні рослини — 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14
- Плодові дерева та чагарники — 5, 6, 10, 11, 28, 29
- Декоративні рослини — 5, 6, 10, 11, 12, 13, 28, 29
Які квіти садити у травні
- Віола ("братки"): 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.
- Жоржини: 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.
- Гладіолуси, нарциси та тюльпани: 1, 2, 5-7, 12-15, 19, 20, 23, 24, 27, 28 травня.
Несприятливі дні для посадки та пересадження рослин у травні
- 16, 30 травня
Раніше "Телеграф" писав, що обов’язково треба посадити у травні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.