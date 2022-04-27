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Що зробити з насінням буряка, щоб зібрати великий урожай: простий лайфхак

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Великий урожай буряків зібрати легко, знаючи ці правила
Великий урожай буряків зібрати легко, знаючи ці правила

Насіння буряка перед посадкою потрібно підготувати

Для того щоб насіння буряка дружно зійшло, а врожай був великим, перед посадкою його необхідно замочити і загартувати.

Про це повідомляє Telegram-канал "Мій урожай".

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Як зазначає профільне видання, насіння буряків сходить легше, ніж морквяні, але їх теж корисно підготувати. Варіантів тут безліч, але найоптимальніший спосіб — замочування із загартуванням. Робити це потрібно за 2 тижні до сівби.

Покладіть насіння в емальований або скляний посуд, залийте 1/4 склянки води кімнатної температури і залиште на 1,5 доби. Потім воду злийте і накрийте ємність вологою тканиною так, щоб вона не стикалася з насінням. 20 °С, періодично помішуючи — за цей час насіння набухне. А після приберіть їх у холодильник на 7 — 10 днів". – радить видання.

Як зазначається, такий спосіб дозволить отримати дружні, міцні сходи, а надалі великий урожай.

Раніше "Телеграф" розповідав, які дні будуть сприятливими у травні для посадок саджанців та квітів.

Теги:
#Буряк #Город
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