Що зробити з насінням буряка, щоб зібрати великий урожай: простий лайфхак

Насіння буряка перед посадкою потрібно підготувати

Для того щоб насіння буряка дружно зійшло, а врожай був великим, перед посадкою його необхідно замочити і загартувати.

Про це повідомляє Telegram-канал "Мій урожай".

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Як зазначає профільне видання, насіння буряків сходить легше, ніж морквяні, але їх теж корисно підготувати. Варіантів тут безліч, але найоптимальніший спосіб — замочування із загартуванням. Робити це потрібно за 2 тижні до сівби.

Читайте також: Категорія Lifestyle Коли можна висаджувати розсаду: посівний календар на травень 2022 Вважається, що якщо займатись посадками у сприятливі дні, то рослини будуть міцними, здоровими та дадуть гарний урожай.

Покладіть насіння в емальований або скляний посуд, залийте 1/4 склянки води кімнатної температури і залиште на 1,5 доби. Потім воду злийте і накрийте ємність вологою тканиною так, щоб вона не стикалася з насінням. 20 °С, періодично помішуючи — за цей час насіння набухне. А після приберіть їх у холодильник на 7 — 10 днів". – радить видання.

Як зазначається, такий спосіб дозволить отримати дружні, міцні сходи, а надалі великий урожай.

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