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Коли Вальпургієва ніч у 2022 році: дата та головні прикмети

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Цієї ночі бажано бути поруч із близькими людьми
Цієї ночі бажано бути поруч із близькими людьми

Вальпургієва ніч – одна з найтемніших, страшних та таємничих ночей на рік.

Щороку наприкінці квітня багато країн Західної Європи зустрічають містичне свято — Вальпургієву ніч. Згідно з легендами, цього дня відкриваються кордони між світами і люди отримують можливість спілкуватися з душами померлих, а відьми збираються на шабаші.

"Телеграф" розповідає, що це за свято, коли він відзначається, його історію та головні прикмети.

Вальпургієва ніч: дата

Вальпургієва ніч традиційно припадає на період з 30 квітня на 1 травня, збігається за датою з днем пам’яті католицької святої уімбурнської черниці Вальбурги. Також у багатьох країнах Західної Європи цієї ночі відзначається свято весни.

Вальпургієва ніч: історія та традиції

Вальпурга була однією з перших черниць і була відома своїм цілительством. У народі її вважали покровителькою моряків, вагітних жінок, а також захисницею від хвороб, сказу, голоду та неврожаю. Моляться їй також про зцілення кашлю і при хворобах очей.

За повір’ям у ніч на 1 травня душі померлих виходять до людей, а відьми сідають на мітли верхи і летять на шабаш, щоб завадити настанню весни. Саме тому ніч із 30 квітня на 1 травня вважається відьмівською.

У багатьох селах у цей день розводили величезні багаття, на яких спалювали опудала, щоб вигнати злих духів.
У багатьох селах у цей день розводили величезні багаття, на яких спалювали опудала, щоб вигнати злих духів.

Зазначимо, що за народними прикметами, Вальпургієва ніч – вдалий час для ворожіння, ворожіння та приворотів. Також у Вальпургієву ніч сняться пророчі сни.

Вальпургієва ніч: що не можна робити

  • Не можна приносити бузок у будинок.
  • Після заходу сонця забороняється сваритися та згадувати нечисту силу.
  • Не варто носити чорний одяг.
  • Не можна одягати речі, з якими пов’язані погані спогади.

Зазначимо, що на суботу, 30 квітня, пройде важлива астрологічна подія — Сонячне затемнення, яке дасть початок коридору затемнень. Раніше Телеграф розповідав, що можна і не можна робити в цей період.

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#Свято #Прикмети #Вальпургієва ніч
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