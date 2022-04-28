Коли Вальпургієва ніч у 2022 році: дата та головні прикмети
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Вальпургієва ніч – одна з найтемніших, страшних та таємничих ночей на рік.
Щороку наприкінці квітня багато країн Західної Європи зустрічають містичне свято — Вальпургієву ніч. Згідно з легендами, цього дня відкриваються кордони між світами і люди отримують можливість спілкуватися з душами померлих, а відьми збираються на шабаші.
"Телеграф" розповідає, що це за свято, коли він відзначається, його історію та головні прикмети.
Вальпургієва ніч: дата
Вальпургієва ніч традиційно припадає на період з 30 квітня на 1 травня, збігається за датою з днем пам’яті католицької святої уімбурнської черниці Вальбурги. Також у багатьох країнах Західної Європи цієї ночі відзначається свято весни.
Вальпургієва ніч: історія та традиції
Вальпурга була однією з перших черниць і була відома своїм цілительством. У народі її вважали покровителькою моряків, вагітних жінок, а також захисницею від хвороб, сказу, голоду та неврожаю. Моляться їй також про зцілення кашлю і при хворобах очей.
За повір’ям у ніч на 1 травня душі померлих виходять до людей, а відьми сідають на мітли верхи і летять на шабаш, щоб завадити настанню весни. Саме тому ніч із 30 квітня на 1 травня вважається відьмівською.
Зазначимо, що за народними прикметами, Вальпургієва ніч – вдалий час для ворожіння, ворожіння та приворотів. Також у Вальпургієву ніч сняться пророчі сни.
Вальпургієва ніч: що не можна робити
- Не можна приносити бузок у будинок.
- Після заходу сонця забороняється сваритися та згадувати нечисту силу.
- Не варто носити чорний одяг.
- Не можна одягати речі, з якими пов’язані погані спогади.
Зазначимо, що на суботу, 30 квітня, пройде важлива астрологічна подія — Сонячне затемнення, яке дасть початок коридору затемнень. Раніше Телеграф розповідав, що можна і не можна робити в цей період.