Коли Вальпургієва ніч у 2022 році: дата та головні прикмети

Вальпургієва ніч – одна з найтемніших, страшних та таємничих ночей на рік.

Щороку наприкінці квітня багато країн Західної Європи зустрічають містичне свято — Вальпургієву ніч. Згідно з легендами, цього дня відкриваються кордони між світами і люди отримують можливість спілкуватися з душами померлих, а відьми збираються на шабаші.

"Телеграф" розповідає, що це за свято, коли він відзначається, його історію та головні прикмети.

Вальпургієва ніч: дата

Вальпургієва ніч традиційно припадає на період з 30 квітня на 1 травня, збігається за датою з днем пам’яті католицької святої уімбурнської черниці Вальбурги. Також у багатьох країнах Західної Європи цієї ночі відзначається свято весни.

Вальпургієва ніч: історія та традиції

Вальпурга була однією з перших черниць і була відома своїм цілительством. У народі її вважали покровителькою моряків, вагітних жінок, а також захисницею від хвороб, сказу, голоду та неврожаю. Моляться їй також про зцілення кашлю і при хворобах очей.

За повір’ям у ніч на 1 травня душі померлих виходять до людей, а відьми сідають на мітли верхи і летять на шабаш, щоб завадити настанню весни. Саме тому ніч із 30 квітня на 1 травня вважається відьмівською.

У багатьох селах у цей день розводили величезні багаття, на яких спалювали опудала, щоб вигнати злих духів.

Зазначимо, що за народними прикметами, Вальпургієва ніч – вдалий час для ворожіння, ворожіння та приворотів. Також у Вальпургієву ніч сняться пророчі сни.

Вальпургієва ніч: що не можна робити

Не можна приносити бузок у будинок.

Після заходу сонця забороняється сваритися та згадувати нечисту силу.

Не варто носити чорний одяг.

Не можна одягати речі, з якими пов’язані погані спогади.

Зазначимо, що на суботу, 30 квітня, пройде важлива астрологічна подія — Сонячне затемнення, яке дасть початок коридору затемнень. Раніше Телеграф розповідав, що можна і не можна робити в цей період.