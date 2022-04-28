Радониця, Іоанна Богослова та інші церковні свята, що відзначаються у травні (інфографіка)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
- 67
Цього року Поминальна неділя випадає на 1 травня
В останній місяць весни 2022 року в Україні відзначають не надто багато православних свят, проте деякі важливі дати у травні все ж таки є. "Телеграф" розповість про них докладніше.
Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram
Які церковні свята та важливі дати відзначатимемо у травні 2022
- 1 травня – Поминальна неділя (Томіна), день пам’яті преподобного Іоанна, учня Григорія Декаполіта;
- 2 травня – День пам’яті преподобного Іоанна Печерника;
- 3 травня – Радониця, день пам’яті преподобного Теодора Трихіни;
- 4 травня – День пам’яті священномученика Януарія та інших;
- 5 травня – День пам’яті преподобного Теодора Сікіота та Віталія;
- 6 травня – День пам’яті великомученика Георгія Побідоносця;
- 7 травня – День пам’яті мученика Сави Стратілата;
- 8 травня – День пам’яті святих жінок-мироносиць, а також апостола євангеліста Марка;
- 9 травня – День пам’яті священномученика Василя, єпископа Амасійського;
- 10 травня – День пам’яті священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, родича Господнього;
- 11 травня – День пам’яті апостолів Ясона та Сосипатра, а також мученика Максима, Дади та інших;
- 12 травня – День пам’яті дев’яти мучеників у Кизиці, преподобного Мнемона, чудотворця;
- 13 травня – День пам’яті апостола Якова, брата святого Іоанна Богослова;
- 14 травня – священномученика Макарія, митрополита Київського;
- 15 травня – День пам’яті святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського;
- 16 травня – День пам’яті мучеників Тимотея та Маври, а також преподобного Теодосія Печерського;
- 17 травня – День пам’яті мучениці Пелагії;
- 18 травня – День пам’яті мучениці Ірини, а також преподобного Никифора, ігумена Мідійського;
- 19 травня – День пам’яті праведного Йова Багатостраждального;
- 20 травня – День пам’яті мученика Акакія та поява Чесного Хреста в Єрусалимі;
- 21 травня – День пам’яті Іоанна Богослова;
- 22 травня – Перенесення мощів Миколи Чудотворця;
- 23 травня – День пам’яті апостола Симона Зілота;
- 24 травня – День пам’яті рівноапостольних Кирила та Мефодія;
- 25 травня – День пам’яті святих Єпифанія, єпископа Кіпру та Германа, патріарха Єрусалимського;
- 26 травня – День пам’яті мучениці Глікерії;
- 27 травня – День пам’яті мученика Ісідора;
- 28 травня – День пам’яті преподобного Пахомія Великого;
- 29 травня – День пам’яті сліпонародженого преподобного Теодора Освяченого;
- 30 травня – День пам’яті апостола Андроніка та інших із ним;
- 31 травня – День пам’яті мучеників Теодора, Петра, Діонісія, Андрія та інших.
Календар церковних свят на травень 2022
Раніше "Телеграф" розповідав, чи будуть у травні 2022-го додаткові вихідні на свята.
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-
- Дата публікації
-
- Категорія
-