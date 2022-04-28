Радониця, Іоанна Богослова та інші церковні свята, що відзначаються у травні (інфографіка)

Цього року Поминальна неділя випадає на 1 травня

В останній місяць весни 2022 року в Україні відзначають не надто багато православних свят, проте деякі важливі дати у травні все ж таки є. "Телеграф" розповість про них докладніше.

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Які церковні свята та важливі дати відзначатимемо у травні 2022

1 травня – Поминальна неділя (Томіна), день пам’яті преподобного Іоанна, учня Григорія Декаполіта;

– (Томіна), день пам’яті преподобного Іоанна, учня Григорія Декаполіта; 2 травня – День пам’яті преподобного Іоанна Печерника;

– День пам’яті преподобного Іоанна Печерника; 3 травня – Радониця , день пам’яті преподобного Теодора Трихіни;

– , день пам’яті преподобного Теодора Трихіни; 4 травня – День пам’яті священномученика Януарія та інших;

– День пам’яті священномученика Януарія та інших; 5 травня – День пам’яті преподобного Теодора Сікіота та Віталія;

– День пам’яті преподобного Теодора Сікіота та Віталія; 6 травня – День пам’яті великомученика Георгія Побідоносця ;

– ; 7 травня – День пам’яті мученика Сави Стратілата;

– День пам’яті мученика Сави Стратілата; 8 травня – День пам’яті святих жінок-мироносиць, а також апостола євангеліста Марка;

– День пам’яті святих жінок-мироносиць, а також апостола євангеліста Марка; 9 травня – День пам’яті священномученика Василя, єпископа Амасійського;

10 травня – День пам’яті священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, родича Господнього;

– День пам’яті священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, родича Господнього; 11 травня – День пам’яті апостолів Ясона та Сосипатра, а також мученика Максима, Дади та інших;

– День пам’яті апостолів Ясона та Сосипатра, а також мученика Максима, Дади та інших; 12 травня – День пам’яті дев’яти мучеників у Кизиці, преподобного Мнемона, чудотворця;

– День пам’яті дев’яти мучеників у Кизиці, преподобного Мнемона, чудотворця; 13 травня – День пам’яті апостола Якова, брата святого Іоанна Богослова;

– День пам’яті апостола Якова, брата святого Іоанна Богослова; 14 травня – священномученика Макарія, митрополита Київського;

– священномученика Макарія, митрополита Київського; 15 травня – День пам’яті святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського;

– День пам’яті святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського; 16 травня – День пам’яті мучеників Тимотея та Маври, а також преподобного Теодосія Печерського;

– День пам’яті мучеників Тимотея та Маври, а також преподобного Теодосія Печерського; 17 травня – День пам’яті мучениці Пелагії;

– День пам’яті мучениці Пелагії; 18 травня – День пам’яті мучениці Ірини, а також преподобного Никифора, ігумена Мідійського;

– День пам’яті мучениці Ірини, а також преподобного Никифора, ігумена Мідійського; 19 травня – День пам’яті праведного Йова Багатостраждального;

– День пам’яті праведного Йова Багатостраждального; 20 травня – День пам’яті мученика Акакія та поява Чесного Хреста в Єрусалимі;

– День пам’яті мученика Акакія та поява Чесного Хреста в Єрусалимі; 21 травня – День пам’яті Іоанна Богослова ;

– ; 22 травня – Перенесення мощів Миколи Чудотворця;

– Перенесення мощів Миколи Чудотворця; 23 травня – День пам’яті апостола Симона Зілота;

– День пам’яті апостола Симона Зілота; 24 травня – День пам’яті рівноапостольних Кирила та Мефодія;

– День пам’яті рівноапостольних Кирила та Мефодія; 25 травня – День пам’яті святих Єпифанія, єпископа Кіпру та Германа, патріарха Єрусалимського;

– День пам’яті святих Єпифанія, єпископа Кіпру та Германа, патріарха Єрусалимського; 26 травня – День пам’яті мучениці Глікерії;

– День пам’яті мучениці Глікерії; 27 травня – День пам’яті мученика Ісідора;

– День пам’яті мученика Ісідора; 28 травня – День пам’яті преподобного Пахомія Великого;

– День пам’яті преподобного Пахомія Великого; 29 травня – День пам’яті сліпонародженого преподобного Теодора Освяченого;

– День пам’яті сліпонародженого преподобного Теодора Освяченого; 30 травня – День пам’яті апостола Андроніка та інших із ним;

– День пам’яті апостола Андроніка та інших із ним; 31 травня – День пам’яті мучеників Теодора, Петра, Діонісія, Андрія та інших.

Календар церковних свят на травень 2022

Календар церковних свят на травень 2022

Раніше "Телеграф" розповідав, чи будуть у травні 2022-го додаткові вихідні на свята.