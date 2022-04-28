Рус

Радониця, Іоанна Богослова та інші церковні свята, що відзначаються у травні (інфографіка)

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
67
Церковний календар на травень 2022
Церковний календар на травень 2022

Цього року Поминальна неділя випадає на 1 травня

В останній місяць весни 2022 року в Україні відзначають не надто багато православних свят, проте деякі важливі дати у травні все ж таки є. "Телеграф" розповість про них докладніше.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Які церковні свята та важливі дати відзначатимемо у травні 2022

  • 1 травняПоминальна неділя (Томіна), день пам’яті преподобного Іоанна, учня Григорія Декаполіта;
  • 2 травня – День пам’яті преподобного Іоанна Печерника;
  • 3 травняРадониця, день пам’яті преподобного Теодора Трихіни;
  • 4 травня – День пам’яті священномученика Януарія та інших;
  • 5 травня – День пам’яті преподобного Теодора Сікіота та Віталія;
  • 6 травняДень пам’яті великомученика Георгія Побідоносця;
  • 7 травня – День пам’яті мученика Сави Стратілата;
  • 8 травня – День пам’яті святих жінок-мироносиць, а також апостола євангеліста Марка;
  • 9 травня – День пам’яті священномученика Василя, єпископа Амасійського;
  • 10 травня – День пам’яті священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, родича Господнього;
  • 11 травня – День пам’яті апостолів Ясона та Сосипатра, а також мученика Максима, Дади та інших;
  • 12 травня – День пам’яті дев’яти мучеників у Кизиці, преподобного Мнемона, чудотворця;
  • 13 травня – День пам’яті апостола Якова, брата святого Іоанна Богослова;
  • 14 травня – священномученика Макарія, митрополита Київського;
  • 15 травня – День пам’яті святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського;
  • 16 травня – День пам’яті мучеників Тимотея та Маври, а також преподобного Теодосія Печерського;
  • 17 травня – День пам’яті мучениці Пелагії;
  • 18 травня – День пам’яті мучениці Ірини, а також преподобного Никифора, ігумена Мідійського;
  • 19 травня – День пам’яті праведного Йова Багатостраждального;
  • 20 травня – День пам’яті мученика Акакія та поява Чесного Хреста в Єрусалимі;
  • 21 травняДень пам’яті Іоанна Богослова;
  • 22 травня – Перенесення мощів Миколи Чудотворця;
  • 23 травня – День пам’яті апостола Симона Зілота;
  • 24 травня – День пам’яті рівноапостольних Кирила та Мефодія;
  • 25 травня – День пам’яті святих Єпифанія, єпископа Кіпру та Германа, патріарха Єрусалимського;
  • 26 травня – День пам’яті мучениці Глікерії;
  • 27 травня – День пам’яті мученика Ісідора;
  • 28 травня – День пам’яті преподобного Пахомія Великого;
  • 29 травня – День пам’яті сліпонародженого преподобного Теодора Освяченого;
  • 30 травня – День пам’яті апостола Андроніка та інших із ним;
  • 31 травня – День пам’яті мучеників Теодора, Петра, Діонісія, Андрія та інших.

Календар церковних свят на травень 2022

Календар церковних свят на травень 2022
Календар церковних свят на травень 2022

Раніше "Телеграф" розповідав, чи будуть у травні 2022-го додаткові вихідні на свята.

Теги:
#Церква #Свята
Горить медичний центр
Новини Росії
Нова масштабна пожежа в росії: тепер палає у Москві (відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Горить медичний центр
Нова масштабна пожежа в росії: тепер палає у Москві (відео)
Дата публікації
Категорія
Олексій Ковальов
"Слуга народу" виганяє нардепа із фракції: підозрюють у зраді
Дата публікації
Категорія
Салтівка, Харків
Найзруйнованіший район Харкова: як живе Салтівка під щоденними обстрілами (фоторепортаж)
Дата публікації
Категорія
На Заході обіцянкам кривавого лідера путіна вже не довіряють
Війна в Україні може сильно подовжитись: у Британії лякають невтішними прогнозами
Дата публікації
Категорія
Україна протистоїть росії понад 2 місяці
Війна - день 64: росіяни тиснуть на Донбасі, а Кремлю пророкують швидкий провал