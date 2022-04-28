Чоловіки цих знаків Зодіаку — найзавидніші холостяки: топ-3

Одного погляду чоловіка-Скорпіона достатньо, щоб жінки натовпом бігали за ним

Чоловіки деяких знаків Зодіаку є особливо привабливими для жінок. Вся справа у властивих їм уроджених рисах характеру.

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Скорпіон

Одного погляду чоловіка-Скорпіона достатньо, щоби жінки натовпами бігали за ним. При цьому назвати їх ловеласами та порожніми дзвінками не можна. Якими б самовпевненими вони не здавались на перший погляд, їхня душа глибока і вразлива. І якщо одна жінка запала їм у душу, вони будуть вірні їй все життя. Підвищена увага з боку жінок могла зробити Скорпіонів легковажними, але вийшло навпаки. З них виходять справді надійні супутники життя.

Близнюки

Близнюки виховані справжніми джентльменами. Відкрити перед дамою двері, подати пальто, заплатити в ресторані — для них само собою зрозумілі речі. Їхня галантність і ввічливість закохує жінок з першої секунди.

Крім того, Близнюки стають прекрасними чоловіками та батьками, вони тонко відчувають бажання та тривоги своєї дружини, чудово ладнають з дітьми.

Терези

Терези — справжні романтики. Вони майстри любовних пригод та незабутніх побачень. Якщо вони хочуть досягти твоєї прихильності, то створять для коханої казку навіть у буденному світі. Терези, як і Близнюки, вміють спілкуватися: чути та слухати жінку. Вони витруть ваші сльози, підтримають і будуть поруч навіть у найскладнішій ситуації. Терези будуть на вашому боці, щоб не сталося.

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