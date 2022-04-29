Які овочі можна садити у тіні: лайфхаки для городників для кращого врожаю

Навіть на затемненій ділянці можна виростити чимало ягідних, овочевих культур, а також зелені.

На порозі травень, а це означає, що настав час активно засівати та засаджувати свій город, а щоб отримати хороший і великий урожай потрібно знати коли, як і де можна висаджувати певну культуру. Хорошим помічником у правильній організації роботи на городі є місячний посівний календар.

"Телеграф" розповідає, чому деякі овочі краще ростуть у тіні, а також що і коли потрібно саджати згідно з місячним календарем на травень 2022 року.

Які овочі краще садити в тіні

Якщо на вашому городі є затемнена ділянка, це не означає, що там буде поганий урожай. Наприклад у тіні добре висаджувати щавель та шпинат – ця зелень дуже любить затінені ділянки. Також хороший урожай у такому місці дадуть деякі пряні трави: петрушка, селера, кінза, м’ята, материнка, любисток, естрагон, меліса та чебрець.

З овочів у тіні можна посадити стручкову квасолю, болгарський перець і навіть томати. Якщо ви любите дрібні буряки, то їх також сміливо можна садити в тіні (на сонячних ділянках коренеплоди ростуть великими). Також у тіні можна вирощувати кореневу петрушку та пастернак.

Сприятливі дні для посіву та посадки овочів у травні 2022 року

Перець гострий — 14-15, 19-20, 25-26

Перець солодкий — 5-7, 14-15, 17-18, 23-24

Петрушка коренева та листова — 1-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29, 31

Помідори — 5-7, 14-15, 17-18, 23-26

Буряк цукровий — 25-26

Буряк столовий — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29

Читайте також: Категорія Lifestyle Коли можна висаджувати розсаду: посівний календар на травень 2022 Вважається, що якщо займатись посадками у сприятливі дні, то рослини будуть міцними, здоровими та дадуть гарний урожай.

Кріп — 2-7, 10-11, 14-15, 19-20, 31

Квасоля кучерява — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31

Квасоля кущова — 5-7, 19-20

Шпинат — 1-2, 5-7, 14-15, 19-20, 23-29

Селера — 1, 2, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27, 28

Щавель — 1, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Раніше "Телеграф" писав, що обов’язково треба посадити у травні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.

Також нагадаємо, що у травні на суттєве потепління розраховувати не варто, а температура в більшості регіонів не підійматиметься вище +18…+21.