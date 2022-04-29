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Які овочі можна садити у тіні: лайфхаки для городників для кращого врожаю

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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На початку травня обов’язково потрібно посіяти зелень та овочі Новина оновлена 29 квітня 2022, 07:56
На початку травня обов’язково потрібно посіяти зелень та овочі

Навіть на затемненій ділянці можна виростити чимало ягідних, овочевих культур, а також зелені.

На порозі травень, а це означає, що настав час активно засівати та засаджувати свій город, а щоб отримати хороший і великий урожай потрібно знати коли, як і де можна висаджувати певну культуру. Хорошим помічником у правильній організації роботи на городі є місячний посівний календар.

"Телеграф" розповідає, чому деякі овочі краще ростуть у тіні, а також що і коли потрібно саджати згідно з місячним календарем на травень 2022 року.

Які овочі краще садити в тіні

Якщо на вашому городі є затемнена ділянка, це не означає, що там буде поганий урожай. Наприклад у тіні добре висаджувати щавель та шпинат – ця зелень дуже любить затінені ділянки. Також хороший урожай у такому місці дадуть деякі пряні трави: петрушка, селера, кінза, м’ята, материнка, любисток, естрагон, меліса та чебрець.

З овочів у тіні можна посадити стручкову квасолю, болгарський перець і навіть томати. Якщо ви любите дрібні буряки, то їх також сміливо можна садити в тіні (на сонячних ділянках коренеплоди ростуть великими). Також у тіні можна вирощувати кореневу петрушку та пастернак.

Сприятливі дні для посіву та посадки овочів у травні 2022 року

  • Перець гострий — 14-15, 19-20, 25-26
  • Перець солодкий — 5-7, 14-15, 17-18, 23-24
  • Петрушка коренева та листова — 1-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29, 31
  • Помідори — 5-7, 14-15, 17-18, 23-26
  • Буряк цукровий — 25-26
  • Буряк столовий — 1-2, 5-7, 12-15, 19-20, 23-24, 27-29
  • Кріп — 2-7, 10-11, 14-15, 19-20, 31
  • Квасоля кучерява — 1-7, 12-15, 23-24, 27-29, 31
  • Квасоля кущова — 5-7, 19-20
  • Шпинат — 1-2, 5-7, 14-15, 19-20, 23-29
  • Селера — 1, 2, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27, 28
  • Щавель — 1, 2, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Раніше "Телеграф" писав, що обов’язково треба посадити у травні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.

Також нагадаємо, що у травні на суттєве потепління розраховувати не варто, а температура в більшості регіонів не підійматиметься вище +18…+21.

Теги:
#Сад #Город #Посівний календар
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