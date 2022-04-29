Рус

Три знаки Зодіаку, у яких у травні розпочнеться біла смуга у житті

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
862
Чорна смуга для представників цих знаків закінчилася Новина оновлена 29 квітня 2022, 08:29
Чорна смуга для представників цих знаків закінчилася

Цим знакам Зодіаку дуже пощастить у травні

Небесні світила, за словами астрологів, обіцяють у травні багато змін у житті кожного знаку Зодіаку. Однак для одних цей час стане справжнім випробуванням, а в інших знаків розпочнеться біла смуга у житті. Астрологи назвали три знаки Зодіаку, яким у травні дуже щаститиме, як у кар’єрі, так і в особистому житті.

Про це повідомляє dailyhoro.ru.

Телець

Представники цього знака у травні зможуть розв'язати всі свої проблеми та налагодять свій фінансовий стан, можливо, навіть зустрінуть свою другу половинку. Будьте певні, часу на сумні думки у вас не буде. Однак для цього є умова від небесних світил: треба позбутися минулого.

Близнюки

Травень – сприятливий місяць для сімейних Близнюків, адже це чудовий період для планування шлюбу та народження дитини. Цього місяця зірки радять направити всі свої сили на сім’ю. Це лише зміцнить ваші стосунки з коханими людьми.

Лев

Представникам цього знака пощастить у роботі. Травень — чудовий час показати на що ви здатні. Чекайте на вигідні пропозиції по роботі. Обов’язково скористайтеся ним, адже це допоможе вам піднятися кар’єрними сходами, а також підвищить ваш дохід.

Раніше "Телеграф" писав, кому із зодіакальних знаків доведеться покинути свій рідний дім.

Теги:
#Гороскоп #Знаки зодіаку
росія готова хвалитися ядерними боєголовками у будь-якому випадку
Політика
Загрозлива "червона кнопка": чи вбереже світ від ядерної війни смерть путіна
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
росія готова хвалитися ядерними боєголовками у будь-якому випадку
Загрозлива "червона кнопка": чи вбереже світ від ядерної війни смерть путіна
Дата публікації
Категорія
Путін хоче всіх замазати кров’ю, - нардеп-кіборг про рух у Придністров’ї та спробу рф захопити Одесу
Путін хоче всіх замазати кров’ю, - нардеп-кіборг про рух у Придністров’ї та спробу рф захопити Одесу
Дата публікації
Категорія
ЗСУ
Окупанти потужно отримали по зубах на Донбасі — Генштаб ЗСУ
Дата публікації
Категорія
Українські захисники дають гідну відсіч на всіх відрізках фронту
Росіяни просунулися біля Слов’янська і продовжують "кидатися" на Миколаїв: свіжі карти боїв
Дата публікації
Категорія
Окупаційні війська продовжують бити по Україні ракетами
Війна - день 65: росіяни криють ракетами Київ та Харків, а США ухвалили ленд-ліз