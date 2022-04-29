Що робити, якщо яблуні та груші не дають урожаю: поради городникам

Виправити ситуацію допоможуть азотні добрива

Що робити, якщо яблуні та груші ростуть на вашій садовій ділянці роками, активно розростаються вгору і вшир, але цвісти не хочуть і по 5-10 років не дають урожаю? Ну, по-перше, нагадуємо, що у квітні настає час обробляти дерева від шкідників, а по-друге, щоб яблуні та груші дали врожай, потрібно їх правильно удобрювати.

Про це повідомляє Telegram-канал "Мій урожай".

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Отже, за інформацією профільного медіа, виправити ситуацію допоможуть азотні добрива. Щоб прискорити плодоношення яблунь та груш, вносити їх треба двічі:

на початку зростання пагонів – 40 – 50 г на приствольне коло молодої яблуні;

перед закінченням зростання пагонів (наприкінці червня) – 80 – 120 г на приствольне коло.

Підійдуть аміачна селітра. Але пам’ятайте: це дуже висока доза і вносити таку кількість добрив у суху землю не можна. Її треба спочатку полити, потім внести добрива, а потім знову полити, зазначає видання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що треба садити на городі на початку травня.