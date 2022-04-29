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Є на кожній кухні: ефективний засіб, який очистить плитку у ванній

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Шви кахельної плитки у ванній – дуже вразливе місце до бруду Новина оновлена 29 квітня 2022, 13:53
Шви кахельної плитки у ванній – дуже вразливе місце до бруду

Головний "компонент" для миючого є у кожної господині на кухні

Напевно, кожна господиня стикалася з такою проблемою, як забруднені шви на плитці у ванній. Постійна підвищена вологість повітря, попадання на шви гелів, шампунів та брудної води призводить до утворення грибка у ванній кімнаті, який прибрати проблематично. Однак якщо знати невелику хитрість, то прибирання у ванній буде проходити набагато швидше.

Як приготувати ефективну пасту, що чистить, якою можна вимити плитку у ванній, розповідає Ukr.Media.

Мийний засіб для очищення плитки у ванній своїми руками

Щоб приготувати пасту, що чистить, у воду потрібно додати звичайну харчову соду, яка напевно є на кухні у кожної господині. А якщо бути точніше, то воду треба додати до соди, адже співвідношення гідрокарбонату натрію до води — три до одного (обсяг соди повинен втричі перевищувати об’єм води).

В результаті вийде суміш, якою потрібно протерти забруднену плитку у ванній кімнаті.

Раніше "Телеграф" розповідав як приготувати ефективну пасту з дешевих і легкодоступних інгредієнтів, якою можна вимити весь будинок. Зазначимо, що таке "домашнє" миюче — безпечне та натуральне.

Теги:
#Прибирання #Ванна #Миючий засіб #Миючий
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