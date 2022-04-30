Сонячне затемнення 30 квітня: коли почнеться і чи побачать його українці

Людей просять бути уважнішими під час таких явищ

У суботу, 30 квітня, частина населення планети Земля зможе спостерігати часткове сонячне затемнення. Воно стане початком першого 2022 року коридору затемнень, двотижневого проміжку між двома такими природними явищами.

Докладнішим поясненням поділилися журналісти "1+1", передає "Телеграф".

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Загалом цього року на мешканців Землі очікує два коридори затемнень. Перший, розпочавшись 30 квітня, триватиме до 16 травня, другий — із 25 жовтня до 8 листопада.

Суботнє квітневе затемнення стане неповним. Українцям, які хотіли б відволіктися від нинішньої ситуації в країні, та споглядати взаємодію небесних світил, подібне видовище буде доступне хіба що онлайн. Все тому, що почнеться затемнення о 23:27 за київським часом. Його безпосередніми спостерігачами стануть жителі країн Південної Америки, а також острівних країн південно-східної акваторії моря.

Через два тижні, 16 травня, частина землян зможе спостерігати також повне місячне затемнення. Найімовірніше, воно також не буде доступне українцям, адже розпочнеться о 7:14 за Києвом. Чітко побачити його зможуть мешканці більшості країн Південної та Північної Америки, а також частини африканських та європейських держав.

Нагадаємо, раніше ми докладно розповідали, що небажано робити у день сонячного затемнення, адже вважається, що подібне явище може впливати на життя людини. Серед "заборонених" справ — будь-які сварки та конфлікти.

Також "Телеграф" писав, чого саме можна очікувати від затемнення 30 квітня, у тому числі й у глобальному геополітичному плані.