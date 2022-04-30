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Як отримати ранній урожай редису: лайфхак для городників

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як отримати ранній урожай редису: лайфхак для городників Новина оновлена 30 квітня 2022, 07:49

Щоб отримати здорові та великі коренеплоди, необхідно знати деякі "прийоми"

Редис — одна з найпопулярніших і швидкорослих весняних культур. З моменту посіву до збору врожаю проходить зовсім небагато часу, та й догляду овоч не дуже примхливий, тому грядка редиски є на городі у кожної господині. Проте навіть із ним іноді бувають труднощі. Щоб їх уникнути, необхідно користуватися підказками місячного посівного календаря і знати деякі хитрощі.

"Телеграф" розповідає, як отримати ранній урожай редису, а також про найсприятливіші дні для його посадки.

Як отримати ранній урожай редису

Досвідчені городники радять використовувати окріп для утеплення ґрунту для редису. В результаті такої процедури овоч виросте набагато швидше, та й урожай буде набагато більшим. Що для цього потрібно:

  • приготовані для посадки грядки потрібно обдати окропом,
  • швидко покласти в них насіння,
  • присипати землею,
  • прикрити плівкою.

Також, щоб уберегти врожай від інфекцій та хвороб, потрібно рясно полити грядки теплим розчином марганцівки. Таким чином "плоди" редиски вийдуть великими та смачними.

Коли садити редис у травні 2022

  • Сприятливі дні для посіву редиски у травні 2022 — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27 травня
  • Несприятливі дні для посіву — 16, 21, 22, 29, 30, 31 травня
  • Краще уникати посіву та посадки рослин для врожаю на зберігання — 23, 24, 25, 26 травня

Раніше "Телеграф" писав, що обов’язково треба посадити у травні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.

Також нагадаємо, що у травні на суттєве потепління розраховувати не варто, а температура в більшості регіонів не підійматиметься вище +18…+21.

Теги:
#Сад #Город #Редис #Посівний календар
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