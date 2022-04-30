Як отримати ранній урожай редису: лайфхак для городників

Щоб отримати здорові та великі коренеплоди, необхідно знати деякі "прийоми"

Редис — одна з найпопулярніших і швидкорослих весняних культур. З моменту посіву до збору врожаю проходить зовсім небагато часу, та й догляду овоч не дуже примхливий, тому грядка редиски є на городі у кожної господині. Проте навіть із ним іноді бувають труднощі. Щоб їх уникнути, необхідно користуватися підказками місячного посівного календаря і знати деякі хитрощі.

"Телеграф" розповідає, як отримати ранній урожай редису, а також про найсприятливіші дні для його посадки.

Як отримати ранній урожай редису

Досвідчені городники радять використовувати окріп для утеплення ґрунту для редису. В результаті такої процедури овоч виросте набагато швидше, та й урожай буде набагато більшим. Що для цього потрібно:

приготовані для посадки грядки потрібно обдати окропом,

швидко покласти в них насіння,

присипати землею,

прикрити плівкою.

Також, щоб уберегти врожай від інфекцій та хвороб, потрібно рясно полити грядки теплим розчином марганцівки. Таким чином "плоди" редиски вийдуть великими та смачними.

Коли садити редис у травні 2022

Сприятливі дні для посіву редиски у травні 2022 — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27 травня

2022 — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27 травня Несприятливі дні для посіву — 16, 21, 22, 29, 30, 31 травня

— 16, 21, 22, 29, 30, 31 травня Краще уникати посіву та посадки рослин для врожаю на зберігання — 23, 24, 25, 26 травня

Раніше "Телеграф" писав, що обов’язково треба посадити у травні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.

Також нагадаємо, що у травні на суттєве потепління розраховувати не варто, а температура в більшості регіонів не підійматиметься вище +18…+21.