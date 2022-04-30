Як отримати ранній урожай редису: лайфхак для городників
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Щоб отримати здорові та великі коренеплоди, необхідно знати деякі "прийоми"
Редис — одна з найпопулярніших і швидкорослих весняних культур. З моменту посіву до збору врожаю проходить зовсім небагато часу, та й догляду овоч не дуже примхливий, тому грядка редиски є на городі у кожної господині. Проте навіть із ним іноді бувають труднощі. Щоб їх уникнути, необхідно користуватися підказками місячного посівного календаря і знати деякі хитрощі.
"Телеграф" розповідає, як отримати ранній урожай редису, а також про найсприятливіші дні для його посадки.
Як отримати ранній урожай редису
Досвідчені городники радять використовувати окріп для утеплення ґрунту для редису. В результаті такої процедури овоч виросте набагато швидше, та й урожай буде набагато більшим. Що для цього потрібно:
- приготовані для посадки грядки потрібно обдати окропом,
- швидко покласти в них насіння,
- присипати землею,
- прикрити плівкою.
Також, щоб уберегти врожай від інфекцій та хвороб, потрібно рясно полити грядки теплим розчином марганцівки. Таким чином "плоди" редиски вийдуть великими та смачними.
Коли садити редис у травні 2022
- Сприятливі дні для посіву редиски у травні 2022 — 1, 2, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 23, 24, 27 травня
- Несприятливі дні для посіву — 16, 21, 22, 29, 30, 31 травня
- Краще уникати посіву та посадки рослин для врожаю на зберігання — 23, 24, 25, 26 травня
Раніше "Телеграф" писав, що обов’язково треба посадити у травні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.
Також нагадаємо, що у травні на суттєве потепління розраховувати не варто, а температура в більшості регіонів не підійматиметься вище +18…+21.
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