Сонячне затемнення 30 квітня стане доленосним: яких змін чекати різним знакам Зодіаку

У Скорпіонів, наприклад, можуть розпочатися незвичайні стосунки з іноземцем

У суботу, 30 квітня, відбудеться сонячне затемнення, яке принесе в житті людей безліч змін.

Що чекає на сонячне затемнення різні знаки Зодіаку, розповіла астролог Анжела Перл.

Сонячне затемнення для Овнів

На сонячне затемнення Овнів чекають зміни у сфері фінансів. Можливий несподіваний прибуток, нова робота або звільнення, порятунок, звільнення від зобов’язань, пише "Главред".

Овни зможуть легко перейти на інший рівень доходів, відбудеться переоцінка цінностей, каже гороскоп.

Сонячне затемнення 30 квітня — чого чекати Тельцям

У Тельців життя може змінитися. Здебільшого це стосуватиметься стосунків з іншими людьми — чоловіком, дружиною, босом, клієнтами, оточенням. Деякі представники знака можуть укласти шлюб, розлучитися, зустріти нове кохання, укласти контракт. Коло спілкування може змінитися.

Також Тельці поміняють імідж. Вони замисляться над тим, як вони виглядають та показують себе світові.

Сонячне затемнення для Близнюків — гороскоп

У Близнюків затемнення відбудеться у 12-му будинку гороскопу. Це сфера самопізнання, ізоляції, еміграції.

Деякі представники знаку займуться психологією, езотерикою, благодійністю.

Близнюкам захочеться побути на самоті. Деякі з них поїдуть на час і будуть вести затворницький спосіб життя. Є ризик потрапити до лікарні.

Сонячне затемнення 30 квітня 2022 — гороскоп для Раків

Раки будуватимуть нові плани із групою однодумців (соцмережі, інтернет, клуб за інтересами). Деякі займуться онлайн-бізнесом.

Зміниться коло спілкування. Деякі друзі підуть, зате з’являться нові — дуже яскраві та цікаві.

Сонячне затемнення для Лева

Затемнення відбудеться у десятому будинку гороскопу. Це сектор кар’єри, статусу, цілі у житті. Леви матимуть підвищення, з’явиться новий керівник. Деякі представники знаку можуть звільнитися та переїхати до іншої країни.

Відбудуться події, пов’язані з батьками або людьми, які є для вас авторитетом.

Сонячне затемнення для Дів

Дівам потрібно готуватися до подій, пов’язаних із закордоном (спілкування, поїздка, подорож, еміграція, отримання ПМП чи громадянства).

Також програється тема освіти: вступ до університету, отримання диплома.

Якщо у вас йдуть судові процеси, то під час коридору затемнень ці питання вирішаться.

Сонячне затемнення — чого чекати Терезам

Представникам знака потрібно готуватися до кульмінації кризи у фінансах, особливо якщо у вас є борги та кредити. Якщо ж у вас є інвестиції, буде великий дохід.

"Все залежить від тієї фінансової ситуації, з якою ви підійшли до затемнення. Можливі стрибки із плюсу в мінус і навпаки", — сказала астролог.

Деякі Терези отримають спадщину. Також будуть зміни у податках, аліментах тощо.

Операції краще не робити з 27 квітня до 6 червня, порадила Анжела Перл.

Сонячне затемнення для Скорпіонів

Фокус на секторі шлюбу, стосунків, кохання. Можуть розпочатися незвичайні стосунки з іноземцем, з людиною іншої культури чи релігії, з великою різницею у віці.

"Може шлюб із цього затемнення або розрив. Те, що розвивалося, прийде до кульмінації", — каже гороскоп.

Можливі угоди купівлі-продажу. Їх краще укладати до 10 травня.

Зміниться коло спілкування.

Сонячне затемнення 30 квітня 2022 — гороскоп для Стрільців

У Стрільців зміни будуть пов’язані з роботою. Щось нове увійде у ваше життя. Може з’явитися нова робота, підвищення, відрядження, зміна керівництва.

Також на представників знака чекає зміна режиму, звичайної рутини та способу життя.

Завершаться проблеми та конфлікти.

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Стрільцям важливо звернути увагу на здоров’я. Можуть виявитися проблеми, про які ви не знали. Гарний момент для того, щоб відмовитись від шкідливих звичок.

Сонячне затемнення — що "світить" Козерогам

Тема кохання увійде у ваше життя, закрутиться роман, почнеться цукерково-букетний період.

Козероги отримають подарунок. Станеться щось несподіване, наприклад, вагітність.

Чекайте на новину, яка стосується дітей.

У Козерогів з’явиться нове хобі. Ви знайдете у собі творчу жилку, каже гороскоп 2022 року.

Сонячне затемнення для Водоліїв

Затемнення відбудеться у четвертому будинку гороскопу. Це сектор місця проживання, будинки, міста, сім’ї.

"Планети можуть "труснути" ваше почуття захищеності", — попередила астролог.

Деякі Водолії вирішать переїхати (хтось повернеться на Батьківщину, хтось поїде). З’явиться новий член сім’ї.

Сонячне затемнення — чого чекати Рибам

У Риб затемнення у третьому будинку гороскопа. Це сектор спілкування, нових контактів, іноземних мов, інформації.

У представників знака буде багато поїздок, деякі — переїзд. Будуть відбуватися події в житті сестри або брата, і ви братимете в них участь.

Риби підуть на курси іноземних мов.

Нагадаємо, раніше ми докладно розповідали, що небажано робити у день сонячного затемнення, адже вважається, що подібне явище може впливати на життя людини. Серед "заборонених" справ — будь-які сварки та конфлікти.