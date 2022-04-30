Ретроградний Меркурій та місячне затемнення перевернуть все: астролог склала гороскоп на травень для всіх знаків Зодіаку

Під час ретроградного руху Меркурія з особливою гостротою спалахне стара проблема експансії територій

Відомий астролог Валентина Віттрок розповіла, що чекає на всі знаки Зодіаку в травні. Останній місяць весни буде насичений різними астрологічними подіями, які принесуть багато змін у житті людей.

Свій прогноз вона опублікувала на сторінці Фейсбук.

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Астролог зазначає, що з 10 травня по 3 червня Меркурій переходить у ретроградний рух. За наявності ретроградного Меркурія цілком ймовірні конфлікти в місцях, що вже виникали раніше, або з особливою гостротою спалахне стара проблема експансії (Крим, Придністров’я, Афганістан, Білорусія, Казахстан) диктатори та егоцентристи при владі можуть запровадити жорсткі заходи

Крім того, експерт нагадала, що 16-го травня в 26-му градусі Скорпіона о 4:13 за Грінвічем відбудеться місячне затемнення. Воно чревате тим, що формує тауквадрат із Сатурном у Водолії, а поруч із сонцем знаходиться уран, який також вказує на техногенні катастрофи, вибухи та в плані здоров’я підвищений ризик інсультів, попереджає експерт.

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Овен

У травні величезною приливною хвилею відбудуться приємні та цікаві події: дві планети успіху увійдуть на знак Овен, Венера з 3 травня, а Юпітер з 11 травня, для жінок Овнів це приємний період отримання компліментів від чоловіків, чоловікам Овнам краще використовувати це час для вирішення фінансових ресурсів, тим більше що світило до цього має в своєму розпорядженні. Багато чого здасться нераціональним, особливо з 10-го травня коли Меркурій почне ретроградити, можливе повернення до старих невирішених проблем, але, тим не менш, небо на боці Овнів

Телець

Тельці в центрі уваги, але енергетика коридору затемнень, присутність урану в знаку тілець і місячне затемнення там же, не дають відчуття комфорту, який так люблять Тельці. молодий активний шанувальник, у чоловіків Тельцов хороше проведення часу з друзями і тими, хто їх любить. тільці — сіль землі, для багатьох вони є енергетичним ресурсом і в травні всім, хто хоче великого кохання, варто пригорнутися до широких грудей Тельців.

Близнюки

Юпітер, Венера і наприкінці місяця Марс проходять по зоні даваного кохання і дружби, самотніми Близнюки точно не будуть, але енергетично буде відчуття вигоряння (за місяць до дня народження це відбувається з усіма). З 10-го травня до кінця місяця керуюча планета Близнюків — Меркурій починає зворотний рух, вказуючи що всі справи складаємо до кращих часів. Це час старих проектів та старих друзів.

Рак

Час друзів і поїздок, поряд з цим дві планети успіху: Венера і Юпітер стосуються питань авторитету і кар’єри, проте пропозиції, що надійшли після 10-го травня, не варто розглядати всерйоз. Місячне затемнення 16-го торкнеться теми прихильностей Раків, але зараз краще не форсувати стосунки і залишити, як є. симпатію, а самим Ракам хочеться залягти на дно і осмислити все, що відбувається

Лев

Леви ще знаходяться під впливом сонячного затемнення і до 25 травня ще велика загроза різних стресових ситуацій. У травні увагу оточуючих сконцентровано на професіоналізмі Львів, але найкращі планети сонячної системи: Венера і Юпітер пророкують їм далекі поїздки, в яких вони зустрінуть симпатію і чуттєвий імпульс обожнювання, що для них супер архіважно. червня

Діва

Марс йде зоною партнерства Дев, вносячи руйнівні хвилі, проте Юпітер, що переходить на знак Овна з 11 травня обіцяє фінансову підтримку від партнерів. Якісь справи пов’язують Дів з людьми здалеку, але через ретроградність Меркурія важливі справи варто все ж таки відкласти, поїздки теж. Остання декада місяця сповнена інтриг та подій, що не піддаються логіці, з начальством слід шукати шляхи компромісу

Терези

На початку місяця слід берегти свої сили та здоров’я, можна несподівано зустрітися з нежиттю та іншими бронхолегеневими проблемами, у роботі також можливі "сюрпризи" та несподіванки, які аврально потрібно буде вирішувати. А Вирішувати з 11-го травня нічого не потрібно, бо будь-яке рішення потім доведеться переглядати. Хтось здалеку і з минулого хоче відновити контакти, поїздки скасовуємо…

Скорпіон

Сонце зустрічається на початку місяця з Ураном у зоні партнерських стосунків ( це кому ж ще й зона чуттєвості) вносячи якісь несподівані повороти у відносинах, місячне затемнення 16-го доведе питання до точки кипіння. Водночас Юпітер, переходячи на 5 місяців в Овен, вказує на величезний пласт трудової активності та зростання. Для літніх і тих, у кого проблеми зі здоров’ям – можливості терапевтичної допомоги. У деяких особливо "обдарованих" відбудеться службовий роман.

Стрілець

У Стрільців у травні починається приємний період, що триває до кінця жовтня, що має відношення до сплеску творчості, почуттів і серцевої прихильності. го) і спілкуватися з колишніми партнерами, наприкінці місяця триває час публічності, поява та партнерських пропозицій з якими краще не поспішати.

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Козеріг

Несподіванки в любовних стосунках, або з дітьми, творчий сплеск на початку місяця. проживання або кардинальним переробкам.

Водолій

У Водоліїв йде величезна кількість інформації, коротких поїздок, робота з документами та контакти на всіх рівнях, до кінця місяця навіть можливі непорозуміння та конфлікти. З дітьми і улюбленцями краще не з’ясовувати стосунків, ретро Мерк не внесе ясності, краще зайнятися будинком-садом і насолоджуватися навесні

Риби

З 10-го травня Юпітер до кінця жовтня залишає знак Риб, але весь цей час перебуватиме в зоні фінансів і в травні інша успішна планета також буде знаходитися в зоні фінансів- Венера, можна очікувати подарунків та інших винагород. на циклі ретроМеркурія розуміння процесу йтиме важко, з накладками. У своєму домі — царство барвистого хаосу, що власне не заважає Рибам насолоджуватися життям.

Як повідомляв "Телеграф", раніше астролог розповіла, коли закінчиться війна в Україні.