Посадка картоплі у травні: коли садити і як правильно підготувати бульби
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Картоплю не бажано садити в землю, де раніше росли томати та баклажани
Якщо ви не встигли посадити картоплю у квітні, то не варто переживати, адже травень місяць набагато кращий і сприятливий. Якщо вірити місячному посівному календарю, то якраз до травня земля прогрівається, що дуже добре для висадки картоплі. Тому травневі свята у багатьох дачників – це сприятливі дні для роботи у місті.
"Телеграф" розповідає, як отримати хороший урожай картоплі, а також про найсприятливіші дні для її посадки.
Коли краще садити картоплю за місячним календарем
Несприятливим для робіт на землі вважаються дати повного та нового місяця, тому що рослинні культури в цей час виростають і розвиваються значно повільніше. У період Місяця, що росте, культури виростають активно, вони міцніші і здоровіші, а спадне нічне світило впливає на розвиток і зростання кореневища.
Проте, щоб гарантувати хороший урожай картоплі у 2022 році, необхідно уважно прислухатися до рекомендацій місячних календарів.
Сприятливі дні для посадки картоплі у травні 2022 року
Вдалі дати посадки картоплі у травні: 5, 6, 8, 10-12, 15, 17, 19.
Раніше "Телеграф" писав, що обов’язково треба посадити у травні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.
Також нагадаємо, що у травні на суттєве потепління розраховувати не варто, а температура в більшості регіонів не підійматиметься вище +18…+21.
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