Посадка картоплі у травні: коли садити і як правильно підготувати бульби

Картоплю не бажано садити в землю, де раніше росли томати та баклажани

Якщо ви не встигли посадити картоплю у квітні, то не варто переживати, адже травень місяць набагато кращий і сприятливий. Якщо вірити місячному посівному календарю, то якраз до травня земля прогрівається, що дуже добре для висадки картоплі. Тому травневі свята у багатьох дачників – це сприятливі дні для роботи у місті.

"Телеграф" розповідає, як отримати хороший урожай картоплі, а також про найсприятливіші дні для її посадки.

Коли краще садити картоплю за місячним календарем

Несприятливим для робіт на землі вважаються дати повного та нового місяця, тому що рослинні культури в цей час виростають і розвиваються значно повільніше. У період Місяця, що росте, культури виростають активно, вони міцніші і здоровіші, а спадне нічне світило впливає на розвиток і зростання кореневища.

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Проте, щоб гарантувати хороший урожай картоплі у 2022 році, необхідно уважно прислухатися до рекомендацій місячних календарів.

Сприятливі дні для посадки картоплі у травні 2022 року

Вдалі дати посадки картоплі у травні: 5, 6, 8, 10-12, 15, 17, 19.

Раніше "Телеграф" писав, що обов’язково треба посадити у травні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.

Також нагадаємо, що у травні на суттєве потепління розраховувати не варто, а температура в більшості регіонів не підійматиметься вище +18…+21.