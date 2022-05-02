Успіх для Овнів та романтика для Скорпіонів: гороскоп на травень для всіх знаків Зодіаку

Овнам травень масу приємних подій у всіх сферах життя

Деяким знакам Зодіаку зірки у травні обіцяють великий успіх, а ось іншим – чорну смугу у житті. Розповімо докладніше, на який саме знак Зодіаку чого чекати.

Астролог Валентина Віттрок залишила гороскоп на травень для всіх знаків Зодіаку, пише ТСН.

Овен

Місяць принесе представникам знаку масу приємних подій у всіх сферах життя та рідкісні можливості досягнення цілей, які ще вчора здавались фантастичними. Жінки опиняться у центрі уваги представників протилежної статі, чоловіки використовують час для вдалих фінансових операцій. Можливе повернення до старих – завислих – питань, бажано вирішити їх зараз, інакше вони ще довго переслідуватимуть представників знака.

Телець

Відчуттю комфорту, який так люблять представники знака, можуть заважати об’єктивні обставини – як заведено в таких випадках – непереборної сили: не варто з ними боротися – краще просто перечекати. На початку місяця можуть приємно порадувати сюрпризи в особистому житті, особливо це стосуватиметься представниць прекрасної статі – наприклад, поява нового шанувальника або пропозиція руки та серця. Чоловіки-Тельці чудово проведуть час із друзями та коханими.

Близнюки

На перший план вийде особисте життя, яке дасть чимало приємних сюрпризів: самотні представники знака можуть розраховувати на доленосну зустріч зі своєю другою половинкою, а ті, хто вже у відносинах, отримають чудову можливість їх перезавантажити. У роботі краще зробити перерву: якщо не буде можливості хоч трохи відпочити, має сенс зайнятися не найзначнішими справами – наприклад, підтягнути старі "хвости", інакше і до професійного вигоряння недалеко.

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Рак

У професійній діяльності головним завданням виявиться необхідність підтвердити свій авторитет, який зароблявся роками, тепер же на мить може опинитися під загрозою – втім, для працьовитих представників знака це не складе особливих труднощів. Нові кар’єрні пропозиції не варто розглядати всерйоз – вони навряд чи виявляться перспективними. Поява впливової людини з минулого, яка відбудеться ближче до кінця місяця, допоможе вирішити багато робочих питань.

Лев

Стресові ситуації, які можу переслідувати майже весь місяць, — "привіт" від сонячного затемнення 30 квітня, яке зачепить їх безпосередньо. Серйозні починання краще відкласти до початку літа, однак реалізувати їх зараз не вдасться. Велика ймовірність далеких поїздок одночасно з діловим та романтичним відтінком: почнуться як відрядження, а завершаться зустріччю з людиною, яку захочеться назвати своєю другою половинкою.

Діва

Важливі професійні справи та поїздки – як ближні, так і далекі – краще на якийсь час відкласти, все одно ретроградний Меркурій невтомно вставлятиме палиці в колеса. Допомога – у тому числі, і матеріальну – яка може знадобитися в цей час, нададуть друзі – головне, утихомирити свою гординю і не соромляться просити про неї. Остання декада місяця принесе представникам знака події, що не піддаються логіці та аналізу, потрібно прийняти їх як даність.

Терези

Проблеми зі здоров’ям, ймовірні в цей час, будуть безпосередньо пов’язані зі втомою та зниженням імунітету, тому має сенс відкласти особливо трудомісткі проекти та приділити увагу своєму фізичному стану – займатися спортом, правильно харчуватися та більше гуляти. Від важливих рішень у цей час слід відмовитися: у будь-якому разі, навіть обдумавши їх тисячу разів, можна — з великою часткою ймовірності — доведеться помилитися, так що не варто поспішати.

Скорпіон

Несподіваний поворот у стосунках з близькою людиною може втілити у реальність те, що ще зовсім недавно – ще місяць тому – здавалося казкою: наприклад, велика ймовірність отримати довгоочікувану пропозицію руки та серця. Головне, за приємними подіями в особистому житті не забувати про роботу: тут ситуація складатиме не менш – у, можливо, й більше – цікаво, тож не варто упускати можливість отримати у виробництво перспективний проект.

Стрілець

Романічні стосунки, які можуть розпочатися у цей час, стануть причиною натхнення: можна – і треба! – займатися будь-якими видами творчості, у тому числі, і своїм хобі, яке – за вдалого збігу обставин – вдасться перевести до розряду бюджетотворчих занять. Не варто, не подумавши, відповідати згодою на пропозицію перейти на нове місце роботи – швидше за все, при найближчому розгляді воно виявиться не таким привабливим.

Козеріг

Зірки не радять займатися вирішенням фінансових питань — вони навряд чи увінчаються успіхом, тому краще приділити увагу своєму будинку — побутові клопоти виявляться на диво успішними — вдасться вирішити всі важливі питання. Велика також можливість переїзду на ПМП в іншу країну — не варто зволікати як з вибором місця проживання, так і з оформленням документів, необхідних для того, щоб переїхати відносно легко і без особливих проблем.

Водолій

Місяць пройде під знаком спілкування на всіх рівнях, поїздок – насамперед, відряджень – та роботи з документами, що дозволить не лише виконати, а й перевиконати складений заздалегідь робочий план і, таким чином, добре зарекомендувати себе перед начальством. У другій половині місяця можливі конфлікти з оточуючими, які можуть призвести до серйозних – аж до повного розриву стосунків – наслідків, тому з близькими та дорогими людьми краще не сваритись.

Риби

Чудові фінансові перспективи, що очікують у цей час, необхідно використовувати з розумом: буде прикро витратити отриману — дуже солідну — суму грошей на дрібниці, без яких можна обійтися, краще вкласти кошти в підприємство, де вони зможуть працювати. Другу половину місяця зірки радять присвятити аналізу інформації, яка надходитиме в цей час з різних сторін, найближчим часом їй – у буквальному сенсі слова – ціни не буде.

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