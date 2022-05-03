Коли садити часник, щоб голівки виросли великими: лайфхаки для городників

Часник радять висаджувати ребром у бік сходу сонечка

Третій весняний місяць – це той час, коли садівники-городники практично не мають часу, щоб відпочити, адже на них чекає цілий фронт робіт: від посадок, до добрива культур. Якщо вірити місячному посівному календарю, то травень це відмінний період для висадки картоплі, адже земля вже прогрілася, а також і для багатьох інших овочевих культур.

"Телеграф" пропонує читачам ознайомитися з місячним календарем садівника та городника на травень 2022 року, щоб знати, які дні сприятливі для посадки часнику. Також ми розповімо, як правильно висаджувати овоч, щоб отримати добрий урожай.

Коли і як правильно садити часник

Підготовка:

Перед посадкою часник потрібно замочити у розчині солі, щоб захистити плід від грибків.

Перед тим як садити часник, грядку непогано полити слабким розчином марганцівки (100 мл в 5 літрах води).

Перекопувати грядку вкотре не рекомендується.

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Посадка:

Не забудьте звільнити зубчики від "материнського" денця, адже воно може затримувати зростання.

Зубчики часнику потрібно укладати у підготовлені лунки, глибина яких від 7 до 10 см. Відстань між рядами – 20-25 см.

Для додаткового знезараження та добрива можна засипати часник золою з грубки або мангалу.

Коли садити часник навесні

В основному досвідчені городники висаджують часник на початку березня. Проте через війну в Україні, у 2022-му році не всі змогли це зробити першого весняного місяця. Якщо ви серед тих, хто не встиг, не варто засмучуватись, адже і в останній місяць весни є сприятливі дні для посадки часнику. Найкраще садити часник з 2-го по 6 травня.

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Відзначимо, що якщо садити часник у теплу погоду, то він не зможе сформувати повноцінну кореневу систему, і весь його зріст буде направлений вгору, а якщо садити овоч у прохолодний час, то він вдало закріпиться до того моменту, як прийде тепло.

Раніше "Телеграф" писав, що обов’язково треба посадити у травні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.

Також нагадаємо, що у травні на суттєве потепління розраховувати не варто, а температура в більшості регіонів не підійматиметься вище +18…+21.