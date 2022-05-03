Рус

Коли садити часник, щоб голівки виросли великими: лайфхаки для городників

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
36
Коли садити часник, щоб голівки виросли великими: лайфхаки для городників Новина оновлена 03 травня 2022, 07:43

Часник радять висаджувати ребром у бік сходу сонечка

Третій весняний місяць – це той час, коли садівники-городники практично не мають часу, щоб відпочити, адже на них чекає цілий фронт робіт: від посадок, до добрива культур. Якщо вірити місячному посівному календарю, то травень це відмінний період для висадки картоплі, адже земля вже прогрілася, а також і для багатьох інших овочевих культур.

"Телеграф" пропонує читачам ознайомитися з місячним календарем садівника та городника на травень 2022 року, щоб знати, які дні сприятливі для посадки часнику. Також ми розповімо, як правильно висаджувати овоч, щоб отримати добрий урожай.

Коли і як правильно садити часник

Підготовка:

  • Перед посадкою часник потрібно замочити у розчині солі, щоб захистити плід від грибків.
  • Перед тим як садити часник, грядку непогано полити слабким розчином марганцівки (100 мл в 5 літрах води).
  • Перекопувати грядку вкотре не рекомендується.

Посадка:

  • Не забудьте звільнити зубчики від "материнського" денця, адже воно може затримувати зростання.
  • Зубчики часнику потрібно укладати у підготовлені лунки, глибина яких від 7 до 10 см. Відстань між рядами – 20-25 см.
  • Для додаткового знезараження та добрива можна засипати часник золою з грубки або мангалу.

Коли садити часник навесні

В основному досвідчені городники висаджують часник на початку березня. Проте через війну в Україні, у 2022-му році не всі змогли це зробити першого весняного місяця. Якщо ви серед тих, хто не встиг, не варто засмучуватись, адже і в останній місяць весни є сприятливі дні для посадки часнику. Найкраще садити часник з 2-го по 6 травня.

Відзначимо, що якщо садити часник у теплу погоду, то він не зможе сформувати повноцінну кореневу систему, і весь його зріст буде направлений вгору, а якщо садити овоч у прохолодний час, то він вдало закріпиться до того моменту, як прийде тепло.

Раніше "Телеграф" писав, що обов’язково треба посадити у травні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.

Також нагадаємо, що у травні на суттєве потепління розраховувати не варто, а температура в більшості регіонів не підійматиметься вище +18…+21.

Теги:
#Часник #Сад #Город #Посівний календар
Українські захисники продовжують стримувати рф
Україна
росія націлилася на нове місто на півдні: свіжі карти боїв в Україні
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Українські захисники продовжують стримувати рф
росія націлилася на нове місто на півдні: свіжі карти боїв в Україні
Дата публікації
Категорія
Російські солдати
Загальна мобілізація в росії як ніколи близько — всі інші джерела живої сили вичерпані
Дата публікації
Категорія
росія намагається відкрити "другий фронт" проти України, але Придністров’я не хоче воювати
Навіщо росіяни "качають" Придністров’я, і до чого треба готуватися Києву та Кишиневу – генерал Маломуж
Дата публікації
Категорія
Кинутий російський танк
Є два варіанти: глава розвідки розповів, чим для росії закінчиться вторгнення в Україну
Дата публікації
Категорія
Українські міста продовжують страждати від атак ворожої армії
Війна - день 69: росіяни тиснуть на Сході, а в Україну вже прямує важка артилерія зі США