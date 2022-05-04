Як виростити смачні та здорові помідори: корисні лайфхаки для городників

Щоб отримати добрий урожай томатів, доведеться попітніти

Травень — це досить насичений місяць на садово-городні роботи, адже тепер потрібно займатися не лише посадкою культур, а й доглядом за тим, що вже посаджено. Також у хід йде пересаджування розсади, наприклад помідорів. Місячний посівний календар на травень 2022-го року стане чудовим "путівником" для всіх городників та садівників та допоможе кожному отримати хороший урожай.

"Телеграф" розповідає, як і коли можна садити помідори у травні, а також про те, чим їх можна і потрібно удобрювати, щоб вони росли більшими, а рослина не "хворіла".

Чим удобрювати помідори перед посадкою

Для томатів важливо, щоб ґрунт був плідним, тому в ідеалі займатися підготовкою ґрунту потрібно ще осені, а вносити в нього перегній можна вже навесні. Також у ґрунт, де ростимуть томати рекомендується додавати калійні та фосфорні добрива. Якщо ґрунт кислий, то в нього краще вносити вапно. Завдяки таким підживленням томати швидше ростимуть і краще плодитимуть.

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Варто зазначити, що мінеральні добрива потрібно додавати під час зав’язі та утворення плодів, а перед висадкою розсади можна полити ґрунт розчином із дріжджів та води (10 г дріжджів на 10 л води). Поливати важливо кожну лунку.

Ще одне корисне добриво — це деревна зола, адже в ній міститься багато калію. Перед посадкою золу потрібно всипати в лунки по 100 г, а потім присипати ґрунтом.

Також у лунки можна удобрити лушпинням цибулі. Вона захистить помідори від шкідників та хвороб.

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Крім всього перерахованого, ще одним гарним добривом, в якому багато корисних речовин, є яєчна шкаралупа. Подрібнену шкаралупу всипають у лунки при висадженні розсади.

Сприятливі дні для посадки помідорів у травні 2022

Помідори сіяти і пересаджувати розсаду, що вже підросла, можна 5-7, 15, 23, 24, 27, 28 травня.

Раніше "Телеграф" писав, що обов’язково треба посадити у травні 2022 року, щоб отримати добрий урожай.