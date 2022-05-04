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Витягують гроші та приваблюють біду: речі, які потрібно викинути з дому негайно

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Ці предмети є у кожному будинку Новина оновлена 04 травня 2022, 10:48
Ці предмети є у кожному будинку

Важливо оточувати себе лише тими речами, які приносять позитивні емоції

Благополуччя, успіх і процвітання приходить лише до того будинку, в якому панує відповідна енергетика, а для цього потрібно підтримувати чистоту та порядок у своєму житлі. Однак одного прибирання часто не вистачає, і важливо знати, якими речами не варто оточувати себе, адже вони блокують позитивну енергетику і сприяють витоку грошей. Раніше, ми вже писали про речі, яких бажано позбутися на кухні, щоб очистити енергетику в будинку, а тепер розповідаємо про найнебезпечніші речі, які притягують нещастя та бідність.

Про речі, яких краще позбутися раз і назавжди, повідомляє Ukr.Media.

Предмети в будинку, які притягують біди та злидні

  • Крани, що капають, і зламана сантехніка = бідність. Крім величезних рахунків за комунальні послуги, вода, що капає, перешкоджає фінансовому благополуччю.
  • Пил і сміття відштовхують грошовий успіх і заважають залученню фінансів.
  • Порожні пляшки та банки, які стоять на столах і захаращують кухню або балкон, краще викинути або роздати, якщо вони вам не потрібні для закаток. Якщо потрібні, то треба сховати їх з помітних місць.
  • Статуетки та магніти — це постійне скупчення пилу, а це веде до фінансових труднощів.
  • Старі речі, що стали непридатними, притягують бідність. А якщо цей одяг ще й рваний або брудний, то енергетика у вашому будинку буде несприятливою.
  • Брудні вікна – розводи на склі та дзеркальних поверхнях притягують бідність.

Раніше "Телеграф" розповідав, які кімнатні квіти приваблюють у будинок успіх та достаток, а також, які звичні для багатьох щоденні дії відлякують гроші.

Теги:
#Дім #Прикмети #Злидні
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