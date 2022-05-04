Витягують гроші та приваблюють біду: речі, які потрібно викинути з дому негайно

Важливо оточувати себе лише тими речами, які приносять позитивні емоції

Благополуччя, успіх і процвітання приходить лише до того будинку, в якому панує відповідна енергетика, а для цього потрібно підтримувати чистоту та порядок у своєму житлі. Однак одного прибирання часто не вистачає, і важливо знати, якими речами не варто оточувати себе, адже вони блокують позитивну енергетику і сприяють витоку грошей. Раніше, ми вже писали про речі, яких бажано позбутися на кухні, щоб очистити енергетику в будинку, а тепер розповідаємо про найнебезпечніші речі, які притягують нещастя та бідність.

Про речі, яких краще позбутися раз і назавжди, повідомляє Ukr.Media.

Предмети в будинку, які притягують біди та злидні

Крани, що капають, і зламана сантехніка = бідність. Крім величезних рахунків за комунальні послуги, вода, що капає, перешкоджає фінансовому благополуччю.

= бідність. Крім величезних рахунків за комунальні послуги, вода, що капає, перешкоджає фінансовому благополуччю. Пил і сміття відштовхують грошовий успіх і заважають залученню фінансів.

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Порожні пляшки та банки , які стоять на столах і захаращують кухню або балкон, краще викинути або роздати, якщо вони вам не потрібні для закаток. Якщо потрібні, то треба сховати їх з помітних місць.

, які стоять на столах і захаращують кухню або балкон, краще викинути або роздати, якщо вони вам не потрібні для закаток. Якщо потрібні, то треба сховати їх з помітних місць. Статуетки та магніти — це постійне скупчення пилу, а це веде до фінансових труднощів.

— це постійне скупчення пилу, а це веде до фінансових труднощів. Старі речі, що стали непридатними, притягують бідність. А якщо цей одяг ще й рваний або брудний, то енергетика у вашому будинку буде несприятливою.

що стали непридатними, притягують бідність. А якщо цей одяг ще й рваний або брудний, то енергетика у вашому будинку буде несприятливою. Брудні вікна – розводи на склі та дзеркальних поверхнях притягують бідність.

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