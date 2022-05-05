У якому віці різні знаки Зодіаку зустрічають своє кохання

Астрологи розповіли цікаву інформацію для тих, хто шукає своє кохання

Всі люди будують сім’ю у різному віці, деякі знаки Зодіаку і зовсім неможливо затягти до РАГСу. Суть же в тому, що представники різних знаків Зодіаку зустрічають своє справжнє кохання в різному віці. Астрологи розповіли, коли це трапляється.

Овен

Овни досить швидко дорослішають, тому і своє кохання вони можуть зустріти ще в юному віці. Згідно зі спостереженнями астрологів, представники Знака Овен знаходять свого обранця приблизно у 20-22 роки. Проте будувати сім’ю Овни будуть готові не раніше 28 років .

Телець

Представники Знаку Телець дуже легко закохуються. Найчастіше вони можуть пережити справжні почуття вже в підлітковому віці. Однак справжні серйозні почуття Тільцям підвладні вже в 30 — 40 років, і пізніше теж.

Близнюки

Волелюбні Близнюки зустрічають своє справжнє кохання дуже рано, і іноді це може статися у 18 або 19 років. Проте Близнюки ніколи не закохаються у першу зустрічну людину. Навіть у ранньому віці вони прискіпливо обирають собі партнера.

Рак

Рак — великі романтики і мріють про справжнє кохання. Відчути дитячу закоханість вони можуть у підлітковому віці, а вступити у сімейні стосунки пізніше, близько 30 років.

Лев

Леви — не найзакоханіший Знак, і більше того, вони часто не прагнуть вступати в серйозні стосунки. Представники цього Знаку люблять ловити на собі погляди протилежної статі, і вони чудово розуміють, що як тільки в їхньому житті з’явиться постійний партнер, їм доведеться розсудитись. Однак Леви можуть зустріти своє кохання і в 20-22 роки, але в цьому віці вони ще слабо усвідомлюють, що таке відносини, і яку відповідальність вони мають на увазі.

Діва

Діви не ставлять почуття понад усе і здебільшого вважають, що справжнє кохання та довге спільне майбутнє — це не більше ніж казка. Тому вони знаходять свого обранця досить пізно. Діва визнає у партнері другу половинку, якщо той повністю відповідає її ідеалам, що може статися і до 20 років, і після 40 років.

Терези

Терези зустрічають своє кохання дуже рано — у 18 років. У цьому віці до них вже приходить усвідомлення того, що настав час задуматися про майбутнє, яке буде щасливим лише в тому випадку, якщо поряд виявиться надійна опора.

Скорпіон

Скорпіони своє кохання зустрічають рано, у віці близько 15 років, але тоді вони просто не знають, що робити зі своїми почуттями, а головне, як розповісти про них коханому. На цьому етапі їм буває дуже важко, якщо вони не отримують взаємності. Попри те, що в майбутньому вони пов’язують себе тенетами шлюбу з іншою людиною, спогади про перші почуття залишаться в їхній пам’яті назавжди.

Стрілець

Всі Стрільці настільки бояться втратити відчуття свободи, що зустрічають своє кохання не раніше 30 років.

Козеріг

Козероги зустрічають свою другу половинку вже після 30 років. Вони не вірять, що для створення сім’ї достатньо лише закоханості і воліють будувати надійний фундамент.

Водолій

Водолії можуть знайти кохання в юному віці або не закохатися ніколи. Проблема в тому, що цей Знак Зодіаку дуже непостійний, і навіть якщо в нього раптово виникнуть почуття до людини, вони можуть пройти безслідно. Водолії не виключають того, що в майбутньому їм все ж таки потрібен вірний супутник життя. Однак якщо вони і укладають шлюб, то не завжди це відбувається через велике кохання. У прагненні позбутися самотності вони шукають союзника за життям і міцну опору.

Риби

Що стосується Рибами все дуже неоднозначно. З одного боку, вони можуть закохатися вже в 17 років і від почуттів перебувати в постійній ейфорії. З іншого, вони можуть знайти кохання і після 30 років, але в цьому випадку вони навряд чи зазнають юнацького захоплення, пише slovofraza.

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