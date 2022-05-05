Астролог розповіла, скільки ще триватиме війна

Черговою поворотною точкою у долі України стане коридор затемнень

Відомий астролог Анжела Перл зробила свій прогноз щодо того, коли закінчиться війна в Україні.

Новий прогноз фахівець опублікувала на своєму Youtube-каналі.

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Астролог зазначила, що черговою поворотною точкою у долі України стане коридор затемнень.

"Там буде затемнення у гороскопі України у точці досягнень, цілей, репутації. Там буде місячне затемнення 16 травня. Воно може показувати перемогу над агресором", — каже Перл.

За словами астролога, у такому вигляді, як вона є зараз, війна може тривати до кінця року.

"Вони можуть програватися і трохи раніше, і трохи пізніше. Навіть на місяць раніше чи на місяць пізніше. Але це найближчі місяці. Це у нас квітень-травень. Я не думаю, що в такій фазі, як зараз відбувається війна в Україні, що вона триватиме до кінця року", — заявила астролог.

При цьому астролог не відкинула можливості війни на території самої росії. На її думку, це може статися у 2024-му році.

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два.