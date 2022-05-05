Чому не можна давати сіль у борг

Вважається, що людина, яка позичає цю спецію, прирікає себе на бідність

Із сіллю пов’язано безліч народних повір’їв. Прикмету про те, що розсипана сіль призводить до сварки, знають практично всі українці. А ось, у чому полягає небезпека позичання популярної спеції комусь — знають небагато.

Сіль здавна використовували для привороту та різних магічних обрядів, пише Ukr.Media. І мало хто чув таку приказку: "На випрошеній солі супу не звариш".

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Чому не можна займати сіль

У народі вірять, що позичаючи сіль, людина свідомо відмовляється від багатства та благополучного життя, прирікає себе на прикрості та злидні. Крім того, займаючи комусь цю спецію, людина віддає свою енергію та життєві сили.

Сторона, яка приймає сіль, також стає вразливою для різних негативних впливів: людина бере на себе та у свою оселю весь накопичений негатив господарів. Тому якщо виникає така потреба, то краще дати за неї монету.

Також, щоб уберегти себе від негативних наслідків у майбутньому, краще не позичати сіль та зберігати вдома запасну пачку.

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