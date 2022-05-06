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Георгія Побідоносця, або Юріїв день: що не можна робити 6 травня

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Георгій Побідоносець 2022
Георгій Побідоносець 2022

Цього дня заборонено підвищувати на когось голос та кривдити тварин

У п’ятницю, 6 травня, згідно з церковним календарем, православна церква вшановує пам’ять великомученика Георгія Побідоносця – одного з найвідоміших християнських святих. У народі свято 6 травня отримало назву Юріїв день, Юрій Весняний, Теплий Юрій.

Раніше у цей день говорили, що на Юрія "весна сходить на землю", тобто з цього дня розпочиналися активні польові роботи.

Хто такий Георгій Побідоносець

Георгій народився III столітті в Каппадокії (Мала Азія). Був сином багатих батьків, які виховали його у християнській вірі. Під час правління імператора Діоклетіана "гонителя християн" Георгій постраждав за віру — він був підданий різним мукам. Великомученик усе терпляче переносив із молитвою на вустах. Тоді імператор наказав відрубати мечем голову Георгія.

Святому приписується перемога над змієм, що спустошував землі. Георгій вважається покровителем воїнів та захисників вітчизни, і взагалі – чоловіків. Також на честь святого названо цілу країну — Грузію (Джорджію).

Ікона св. Георгія Побідоносця із села Станилі (Львівщина)
Ікона св. Георгія Побідоносця із села Станилі (Львівщина)

Що не можна робити на Юріїв день

  • Лаятися, сперечатися, конфліктувати.
  • Ображати свійських тварин.
  • Розчісуватися жінкам, стригтися, — волосся буде слабким і стане випадати.
  • Носити одяг із вовни — інакше "вовки багато овець потягнуть".

Раніше "Телеграф" розповідав, чи будуть у травні 2022 року додаткові вихідні на свята.

Теги:
#Свята #Заборони #Георгій Побідоносець
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