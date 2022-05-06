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Як правильно перевозити розсаду: корисні поради та лайфхаки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Перевезення розсади – це також важливий та відповідальний захід Новина оновлена 06 травня 2022, 07:52
Перевезення розсади – це також важливий та відповідальний захід

Декілька простих порад і "правил", які допоможуть в цілості транспортувати розсаду

Останній місяць весни – це один із найбільш завантажених періодів на рік для кожного городника та садівника. Земля до цього часу вже прогрілася, а це означає, що можна висаджувати всі теплолюбні культури. Також це пора для висадки розсади у відкритий ґрунт.

"Телеграф" розповідає, як правильно транспортувати розсаду, якщо ви живете далеко від городу, а також про найсприятливіші дні за місячним календарем для висадки саджанців.

Як правильно перевозити розсаду

  • Якщо у вас є автомобіль, то проблем з транспортуванням в принципі і немає — розсаду можна везти в контейнерах або горщиках, в яких вона і росла. Щоб точно довести розсаду в цілості, контейнер із саджанцями бажано встановити у велику коробку або сумку із жорсткого матеріалу з високими стінками. Так стебла будуть захищені від випадкової поломки.
  • Напередодні переїзду не потрібно поливати розсаду.
  • Саджанці помідорів, цибулі порей, селери та капусти можна перевозити повністю загорнутими у вологу тканину.
  • Розсаду потрібно упаковувати особливо ретельно і водночас компактно.
  • Після прибуття на дачу контейнери з розсадою потрібно поставити в тінисте, захищене від вітру місце.
  • Якщо висадка саджанців буде не відразу після приїзду, потрібно обов’язково полити рослини.

Сприятливі дні для висадки розсади у травні 2022:

Оптимально висаджувати розсаду похмурим ранком, а якщо вже встановилася спекотна, сонячна погода, то краще робити це ближче до вечора.

  • Огірки — 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28
  • Перець (гіркий, солодкий), баклажани — 6, 17, 23, 24
  • Томати — 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28
  • Капуста — 6, 7, 12-15, 23, 24, 27, 28.

Раніше "Телеграф" писав, які овочі можна садити навіть на затемненій ділянці. Наприклад у тіні добре висаджувати щавель та шпинат.

Теги:
#Сад #Розсада #Город #Посівний календар
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