Як правильно перевозити розсаду: корисні поради та лайфхаки

Декілька простих порад і "правил", які допоможуть в цілості транспортувати розсаду

Останній місяць весни – це один із найбільш завантажених періодів на рік для кожного городника та садівника. Земля до цього часу вже прогрілася, а це означає, що можна висаджувати всі теплолюбні культури. Також це пора для висадки розсади у відкритий ґрунт.

"Телеграф" розповідає, як правильно транспортувати розсаду, якщо ви живете далеко від городу, а також про найсприятливіші дні за місячним календарем для висадки саджанців.

Як правильно перевозити розсаду

Якщо у вас є автомобіль, то проблем з транспортуванням в принципі і немає — розсаду можна везти в контейнерах або горщиках, в яких вона і росла. Щоб точно довести розсаду в цілості, контейнер із саджанцями бажано встановити у велику коробку або сумку із жорсткого матеріалу з високими стінками. Так стебла будуть захищені від випадкової поломки.

Напередодні переїзду не потрібно поливати розсаду.

Саджанці помідорів, цибулі порей, селери та капусти можна перевозити повністю загорнутими у вологу тканину.

Розсаду потрібно упаковувати особливо ретельно і водночас компактно.

Після прибуття на дачу контейнери з розсадою потрібно поставити в тінисте, захищене від вітру місце.

Якщо висадка саджанців буде не відразу після приїзду, потрібно обов’язково полити рослини.

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Сприятливі дні для висадки розсади у травні 2022:

Оптимально висаджувати розсаду похмурим ранком, а якщо вже встановилася спекотна, сонячна погода, то краще робити це ближче до вечора.

Огірки — 6, 7, 12, 13, 14, 15, 23, 24, 27, 28

Перець (гіркий, солодкий), баклажани — 6, 17, 23, 24

Томати — 6, 7, 15, 23, 24, 27, 28

Капуста — 6, 7, 12-15, 23, 24, 27, 28.

Раніше "Телеграф" писав, які овочі можна садити навіть на затемненій ділянці. Наприклад у тіні добре висаджувати щавель та шпинат.