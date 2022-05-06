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Як зібрати великий урожай помідорів: хитрість, про яку не всі знають

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Великий урожай помідорів гарантований Новина оновлена 06 травня 2022, 10:38
Великий урожай помідорів гарантований

Досвідчені дачники поділилися лайфхаком, що допоможе зібрати великий урожай із кожного куща.

Для того щоб зібрати хороший урожай помідорів, необхідно суворо дотримуватися всіх правил догляду за ними, починаючи від правильного перевезення розсади і закінчуючи її правильною посадкою у відкритий грунт.

Так, досвідчені дачники поділилися лайфхаком, що допоможе зібрати великий урожай із кожного куща.

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Даний лайфхак має на увазі правильну висадку куща, яка дозволить закладати першу кисть якомога нижче. Зробити це можна, коли ви вирощує розсаду і з’являються перші сім’ядолі, пише ogorod.ru.

Досвідчені городники відзначають, що розсаду потрібно підсвічувати протягом 2-х тижнів із зазначеного моменту. Додати штучне світло можна, проаналізувавши поведінку розсади у сонячний день без штучного світла.

Крім того потрібно пам’ятати, що перша квіткова кисть у низькорослих томатів з’являється на 5-7 листках, у ранньостиглих високорослих томатів на 7-9 листках, у високорослих пізньостиглих — на 9-12 листках. Саме в цей період потрібно досвічувати кущі. Якщо забути про це, то утворення кожного нового листа відтягне плодоношення на 5-6 днів.

Ну, і не забувайте про те, що для досвічування помідорів варто використовувати фітосвітильники або люмінесцентні лампи потужністю 36 Вт.

Раніше "Телеграф" писав, які овочі можна садити навіть на затемненій ділянці. Наприклад у тіні добре висаджувати щавель та шпинат.

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#Помідори #Огрод
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