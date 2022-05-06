Що посадити біля огірків, щоб виріс хороший урожай

Розкрито несподіваний секрет рясного врожаю огірків

Огірки є одними з найвідоміших та найпопулярніших культур у нашій країні. Це яскраві представники світу рослин, які кожному українцю знайомі з самого дитинства, включаючи помідори, посадка та вирощування яких також має свої особливості.

Щоб зібрати рясний урожай огірків, потрібно враховувати багато нюансів, пише belnovosti.by.

Як садити огірки у відкритий ґрунт

Пересадка розсади повинна здійснюватися з середини травня до початку червня. Правильне удобрення. Варто пам’ятати, що рослина потребує калію. Полив. Здійснювати процедуру потрібно 2-3 рази на тиждень.

Що посадити біля огірків

Щоб виріс багатий урожай, поруч з огірками варто садити кріп. Ця овочева культура є джерелом аромату, що відлякує багатьох шкідників, а також не відбирає в огірків важливі поживні речовини.

Також дізнайтеся, що і коли потрібно садити на початку травня, щоб отримати гарний урожай.