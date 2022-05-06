Що посадити біля огірків, щоб виріс хороший урожай
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Розкрито несподіваний секрет рясного врожаю огірків
Огірки є одними з найвідоміших та найпопулярніших культур у нашій країні. Це яскраві представники світу рослин, які кожному українцю знайомі з самого дитинства, включаючи помідори, посадка та вирощування яких також має свої особливості.
Щоб зібрати рясний урожай огірків, потрібно враховувати багато нюансів, пише belnovosti.by.
Як садити огірки у відкритий ґрунт
- Пересадка розсади повинна здійснюватися з середини травня до початку червня.
- Правильне удобрення. Варто пам’ятати, що рослина потребує калію.
- Полив. Здійснювати процедуру потрібно 2-3 рази на тиждень.
Що посадити біля огірків
Щоб виріс багатий урожай, поруч з огірками варто садити кріп. Ця овочева культура є джерелом аромату, що відлякує багатьох шкідників, а також не відбирає в огірків важливі поживні речовини.
Також дізнайтеся, що і коли потрібно садити на початку травня, щоб отримати гарний урожай.
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