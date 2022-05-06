Притягують бідність та проблеми: які речі необхідно негайно викинути з кухні

Викинувши деякі непотрібні речі з кухні, можна оновити позитивну енергетику у будинку

Кожен предмет у будинку/квартирі має свій енергетичний потенціал і може накопичувати як позитивну, так і негативну енергію. Звичайно краще, коли позитивних зарядів більше, адже в будинок з позитивною енергетикою приходить успіх і благополуччя. Ми вже писали, що треба викинути, щоб очистити енергетику в будинку, а тепер розповідаємо, які предмети, що найчастіше зберігаються на кухні, накопичують негатив, що притягує бідність та невдачі на господарів.

Які речі потрібно викинути із кухні, повідомляє Ukr.Media.

Предмети на кухні, які притягують біди та злиднів

Порожні банки та пляшки. Якщо вам вони потрібні для закаток або якихось виробів, то краще сховати їх у місці, де їх не буде видно. В іншому випадку — на сміття.

Тріснутий і надбитий посуд. Наявність у будинку подібних тарілок, склянок чи чашок — ще з давніх-давен вважається поганою прикметою. На додаток такий посуд псує зовнішній вигляд вашої кухні. Навіть якщо це ваша улюблена чашка — все одно на сміття.

Наявність у будинку подібних тарілок, склянок чи чашок — ще з давніх-давен вважається поганою прикметою. На додаток такий посуд псує зовнішній вигляд вашої кухні. Навіть якщо це ваша улюблена чашка — все одно на сміття. Повний сміттєвий бак . Відро зі сміттям бажано виносити доки не настав вечір. Крім того, що відходи залишають неприємний запах у будинку, то ще вони притягують бідність. Якщо що, після заходу сонця все ж таки можна виносити сміття.

. Відро зі сміттям бажано виносити доки не настав вечір. Крім того, що відходи залишають неприємний запах у будинку, то ще вони притягують бідність. Якщо що, після заходу сонця все ж таки можна виносити сміття. Квіти, але всі. Сухі квіти – у сміття. На кухні допустимі лише живі квіти або рослини у горщиках.

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