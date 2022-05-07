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Два дні йшла через Ірпінь та Бучу: як дівчина з Гостомелю на 8-му місяці вагітності спалася від окупації

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Дар’ю застала війна на 8-му місяці вагітності Новина оновлена 07 травня 2022, 11:25
Дар’ю застала війна на 8-му місяці вагітності

Дівчині навіть довелося деякий час жити із росіянами під одним дахом

Дівчині Даші, перебуваючи на останніх термінах вагітності, довелося кілька днів пішки вибиратися з окупованого Гостомелю разом зі своїм чоловіком та старенькою бабусею, щоб дістатися евакуаційних автобусів. На жаль, але таких історій зараз тисячі, проте не всі поки що готові їх розповідати.

Даша вирішила розповісти, що пережила вона та її сім’я під час окупації, щоб показати усьому світу, які жахи творять росіяни на території України. Свою історію вона розповіла в інтерв’ю телеведучому Анатолію Анатолічу у рамках його програми "Зе Інтерв’юер" в ютуб.

Варто відзначити, що попри усі жахіття, які пережила дівчина, Дар’я намагається тримати себе в руках і навіть жартує. За час окупації Гостомелю, їй, вагітній, довелося пішки пройти величезні відстані, у прямому значенні розбивши ноги у кров. Вона бачила, як вибухають танки, як вибухають ракети, їй довелося спілкуватися з російськими окупантами і навіть жити з ними в одному будинку.

Також, крім своєї історії про евакуацію, Даша показала жахливі знімки з Бучі. Весь цей час у місті знаходився її батько. Разом із ще одним місцевим жителем вони займалися похованням своїх земляків: копали ями, ховали, збивали хрести. Робили це у дворі житлового будинку, де все своє дитинство провела Даша, а також жили її батьки.

Повне інтерв’ю Даші із Гостомелю: дивитися

Нагадаємо, близько 85 відсотків загиблих мешканців Бучі, де російські окупанти влаштували справжній геноцид мирного населення, було жорстоко розстріляно.

росія називає кадри та відео з Бучі постановкою та провокацією, але всі аргументи, наведені нею на підтвердження цього, виявилися спростовані фахівцями.

Знімки, що з Бучі після відступу російських військ, викликали величезне обурення у міжнародної спільноти.

Теги:
#Буча #Ірпінь #Анатолій Анатоліч #Гостомель
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