Як отримати великий урожай капусти: процедура, яку обов’язково потрібно зробити перед посадкою

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Щоб отримати хороший урожай капусти цього року, перед посадкою необхідно замочувати насіння гарячою водою або з соком алое.

Про це пише belnovosti.by.

Навіщо замочувати насіння капусти

Така процедура допомагає вирощувати здорові саджанці овочів із міцною імунною системою. До того ж це простий і універсальний спосіб, який допомагає прискорити процес росту капусти.

Як правильно замочувати насіння капусти

Гаряча вода. Підготуйте ємність, яка може утримувати температуру. Покладіть насіння капусти в мішок із марлі. Залийте насіння водою: температура 50 градусів. Зачекайте 20 хвилин. Потім обдайте посадковий матеріал холодною водою.

Підготуйте ємність, яка може утримувати температуру. Покладіть насіння капусти в мішок із марлі. Залийте насіння водою: температура 50 градусів. Зачекайте 20 хвилин. Потім обдайте посадковий матеріал холодною водою. Алое. Візьміть ємність і введіть по дві великі ложки води кімнатної температури та соку алое, розмістіть саме насіння. Залишіть так на 18 годин. Потім промийте насіння.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно підготувати капусту до висадки у відкритий ґрунт.