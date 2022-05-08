Що посадити поряд з кабачками: відлякають шкідників та оздоровлять ґрунт

Кріп, ярий часник та горох є відмінними сусідами, від яких кабачкам буде одна користь

Кабачки досить невибагливі овочі. Проте, як і з вирощуванням огірків, вони вимагають біля себе посадки "дружніх" сусідів. Від них залежить, чи вийде у вас багатий урожай.

Сусідство кропу, ярого часнику та гороху поруч із цією культурою дуже корисне, пише bb.lv.

Кріп

Відлякує шкідників та приваблює своїм ароматом на грядку комах, які позбавлять кабачок від попелиці.

Ярий часник

Відмінний засіб від попелиці. Добре оздоровлює ґрунт.

Горох

Підвищує родючість ґрунту. Горох зазвичай висаджується досить рано з тим розрахунком, щоб збагатити ґрунт, доки кущики кабачків ще маленькі.

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