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Ретроградний Меркурій у травні 2022-го: дата і що не можна робити у цей небезпечний період

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ретроградний Меркурій у травні 2022 року Новина оновлена 08 травня 2022, 11:54
Ретроградний Меркурій у травні 2022 року

Астрологи розповіли, які небезпеки несе з собою ретроградна планета у травні

Навіть якщо ви не знавець астрології, про ретроградний Меркурій точно щось чули. Ця планетарна подія сьогодні викликає багато страхів, а будь-які невдачі в житті нерідко пов’язують саме з нею.

Про те, коли саме Меркурій стане ретроградним і чим це загрожує, пише dailyhoro.ru.

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Ретроградний Меркурій 2022: дата

З 10 травня по 3 червня Меркурій переходить у ретроградний рух, тобто негативний вплив планети триватиме понад три тижні. У вівторок відбудеться позитивний перехід Юпітера на Знак Овна, проте він не зможе "згладити гострі кути", утворені Меркурієм.

Ретроградний Меркурій у травні 2022: особливості феномену

З 10 числа, попереджають експерти, може статися багато важливих подій у фінансовій та робочій сферах. Мінімальна кількість проблем чекає на людей, народжених під знаками Стрільця та Риб.

Що не можна робити в період ретроградного Меркурія у травні

Наприкінці весни постарайтеся не ризикувати та не братися за нові проєкти. Всю інформацію, що надходить, бажано перевіряти не один раз, щоб не стати жертвою обману і маніпуляцій. Також у перші три дні літа краще не змінювати обстановку та уникати далеких поїздок.

Астрологи також радять не сумувати та уникати перевтоми. Варто частіше відпочивати.

Раніше "Телеграф" розповідав, представнику якого знака потрібно бути обережнішим у травні, згідно з китайським гороскопом.

Теги:
#Астрологія #Заборони #Ретроградний Меркурій
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