Як випрати жовті плями поту зі світлого одягу
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Вивести жовті плями від поту досить легко, якщо знати цей "секретик"
Сучасні пральні машини, мийні засоби та пральні порошки набагато спростили процес прання, проте проблема жовтих плям у пахвах на світлих речах залишається завжди. Напевно, кожен у своєму житті хоч раз та з цим стикався. Як же впоратися з жовтими плямами від поту, щоб не відмовляти собі у покупці світлих речей?
Про простий спосіб, завдяки якому можна швидко та легко вивести жовті плями від поту зі світлих речей, пише Ukr.Media.
Як вивести жовті плями від поту
Впоратися з жовтизною у пахвах буквально за кілька хвилин допоможе звичайний кухонний засіб для видалення жиру. Пляму потрібно попередньо змочити водою, а потім рясно нанести на неї засіб, розподіляючи так, щоб тканина їм просочилася. Якщо на речі є малюнок, його краще прикрити.
Замочену річ залиште на 5 хвилин, а потім прополоскайте її в чистій воді. Відразу після цього виперіть одяг у пральній машинці, щоб повністю вимити засіб з тканини.
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