Як випрати жовті плями поту зі світлого одягу

Вивести жовті плями від поту досить легко, якщо знати цей "секретик"

Сучасні пральні машини, мийні засоби та пральні порошки набагато спростили процес прання, проте проблема жовтих плям у пахвах на світлих речах залишається завжди. Напевно, кожен у своєму житті хоч раз та з цим стикався. Як же впоратися з жовтими плямами від поту, щоб не відмовляти собі у покупці світлих речей?

Про простий спосіб, завдяки якому можна швидко та легко вивести жовті плями від поту зі світлих речей, пише Ukr.Media.

Як вивести жовті плями від поту

Впоратися з жовтизною у пахвах буквально за кілька хвилин допоможе звичайний кухонний засіб для видалення жиру. Пляму потрібно попередньо змочити водою, а потім рясно нанести на неї засіб, розподіляючи так, щоб тканина їм просочилася. Якщо на речі є малюнок, його краще прикрити.

Замочену річ залиште на 5 хвилин, а потім прополоскайте її в чистій воді. Відразу після цього виперіть одяг у пральній машинці, щоб повністю вимити засіб з тканини.

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