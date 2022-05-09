Рус

5 речей, які можуть зламати пральну машинку під час потрапляння в барабан

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
339
Що не можна прати в машинці Новина оновлена 09 травня 2022, 14:58
Що не можна прати в машинці

Ретельно перевіряйте всі кишені перед тим, як відправити річ у прання

Сучасні технології суттєво полегшують життя людей у побуті. Наприклад, пральна машинка давно стала незамінною помічницею в життя кожної сім’ї. Ми використовуємо її для прання чи не всього, починаючи від делікатної спідньої білизни і закінчуючи брудним спортивним взуттям. Проте все ж таки не всі речі можна випрати в машинці: прання деяких, наприклад, загрожує пожежею, а якісь речі при попаданні в барабан і зовсім можуть зламати вашу "пралку".

"Телеграф" розповідає, які речі краще не відправляти до пральної машинки, щоб уникнути її поломки.

Які речі не можна прати в машині, щоб уникнути поломки: топ-5

Одяг зі стразами, намистинами, камінням та бісером

Прання в машині автомат досить інтенсивне, тому одяг зі скляним або пластиковим декором класти в барабан не варто. По-перше, це може деформувати саму тканину, а по-друге, елементи, що відірвалися, нерідко потрапляють у зливну систему або насос, виводячи їх з ладу, пише today.ua.

Монети та ключі

Ретельно перевіряйте всі кишені перед тим, як відправити річ у прання. Ключі та монети при попаданні в барабан, напевно, викличуть поломку пральної машини.

Взуття з елементами шкіри

У процесі прання кросівки та інші види взуття втрачають форму та привабливий зовнішній вигляд. Шкіряні вставки стираються і тріскаються, а іноді повністю відриваються.

Дитячі шкарпетки

Крихітні речі обов’язково потрібно скласти в спеціальний мішок для прання і лише після цього класти в барабан пральної машини. Маленькі шкарпетки часто застряють у зливних шлангах та вентиляційних отворах.

Одяг з вовною

Якщо у вашому будинку живе кіт або собака, то вам слід взяти за правило перед пранням ретельно витрушувати одяг. Шерсть нещадно забиває фільтри пральної машини, тому вона повинна потрапляти в барабан.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому підковдра "з’їдає" речі при пранні і що з цим робити.

Теги:
#Прання #Пральна машина
сергій андрєєв
Посла росії в Польщі облили "кров'ю": ефектні відео
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
сергій андрєєв
Посла росії в Польщі облили "кров'ю": ефектні відео
Дата публікації
Категорія
кривавий диктатор путін
"Не так, як раніше": британський аналітик після параду путіна зробив тривожний висновок
Дата публікації
Категорія
На 9 травня в окупованому Мелітополі показали "радянський шик"
Снайпери на дахах, радянські прапори та "хіти" СРСР: як Мелітополь зустрічає 9 травня
Дата публікації
Категорія
Ватажок бойовиків "ДНР" деніс пушилін на параді в Маріуполі
Окупанти святкують у Маріуполі: цинічне відео обурило українців
Дата публікації
Категорія
Росіяни готуються до параду 9 травня, який більше нагадує парад до пекла
Війна - день 75: ЗСУ перейшли у контрнаступ на Запоріжжі, а росіяни бомблять українські міста