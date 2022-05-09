5 речей, які можуть зламати пральну машинку під час потрапляння в барабан
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Ретельно перевіряйте всі кишені перед тим, як відправити річ у прання
Сучасні технології суттєво полегшують життя людей у побуті. Наприклад, пральна машинка давно стала незамінною помічницею в життя кожної сім’ї. Ми використовуємо її для прання чи не всього, починаючи від делікатної спідньої білизни і закінчуючи брудним спортивним взуттям. Проте все ж таки не всі речі можна випрати в машинці: прання деяких, наприклад, загрожує пожежею, а якісь речі при попаданні в барабан і зовсім можуть зламати вашу "пралку".
"Телеграф" розповідає, які речі краще не відправляти до пральної машинки, щоб уникнути її поломки.
Які речі не можна прати в машині, щоб уникнути поломки: топ-5
Одяг зі стразами, намистинами, камінням та бісером
Прання в машині автомат досить інтенсивне, тому одяг зі скляним або пластиковим декором класти в барабан не варто. По-перше, це може деформувати саму тканину, а по-друге, елементи, що відірвалися, нерідко потрапляють у зливну систему або насос, виводячи їх з ладу, пише today.ua.
Монети та ключі
Ретельно перевіряйте всі кишені перед тим, як відправити річ у прання. Ключі та монети при попаданні в барабан, напевно, викличуть поломку пральної машини.
Взуття з елементами шкіри
У процесі прання кросівки та інші види взуття втрачають форму та привабливий зовнішній вигляд. Шкіряні вставки стираються і тріскаються, а іноді повністю відриваються.
Дитячі шкарпетки
Крихітні речі обов’язково потрібно скласти в спеціальний мішок для прання і лише після цього класти в барабан пральної машини. Маленькі шкарпетки часто застряють у зливних шлангах та вентиляційних отворах.
Одяг з вовною
Якщо у вашому будинку живе кіт або собака, то вам слід взяти за правило перед пранням ретельно витрушувати одяг. Шерсть нещадно забиває фільтри пральної машини, тому вона повинна потрапляти в барабан.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому підковдра "з’їдає" речі при пранні і що з цим робити.
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