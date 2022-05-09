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Жодних поїздок та походів до РАГСу з 10 травня: що не можна робити в ретроградний Меркурій

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Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ретроградний Меркурій з 10 травня по 3 червня Новина оновлена 09 травня 2022, 19:52
Ретроградний Меркурій з 10 травня по 3 червня

Період ретроградного Меркурія у 2022 році настане 10 травня та триватиме до 3 червня

Наближається ретроградний Меркурій. У 2022 році це вже другий період, у якому, згідно з астрологією, найчастіше відбуваються негаразди та неприємні події. З вівторка початок фази ретроградного руху Меркурія збігається з коридором затемнень, що ще більше підкреслює доленосність цього періоду.

Астролог elena_astropsyholog в Інстаграмі розповіла, що можна і не можна робити в період з 10 травня по 3 червня, коли ретроградність Меркурія піде на спад.

Ретроградний Меркурій у травні 2022: що не можна робити

  • Підписання важливих контрактів та документів.
  • Проведення важливих ділових переговорів.
  • Прийняття важливих рішень та початок нових справ, проєктів.
  • Відкриття нового бізнесу.
  • Не можна виходити нову роботу.
  • Не можна про щось домовлятися.
  • Оформлення нових документів, паспортів.
  • Подання заявки до РАГСу.
  • Початок навчання.
  • Подання рукописів видавництву.
  • Купівля всіх носіїв інформації (телефонів, комп’ютерів, планшетів).
  • Не можна робити дорогих покупок.
  • Заборонено поїздки, відрядження.
  • Знайомства та зустрічі з новими людьми.
  • Не можна поспішати.

Ретроградний Меркурій у травні 2022 року: що можна робити

  • Відновлення старих зв’язків, контактів, стосунків.
  • Гарний час для закінчення незавершених справ, проєктів.
  • Ремонти.
  • Відновлення навчання, курсів, які покинули.
  • Перегляд думок, переконань, принципів.
  • Побудова нових ідей, планування.

Раніше астролог Валентина Віттрок розповіла, що чекає на всі знаки Зодіаку в травні 2022 року.

Теги:
#Меркурій #Астрологія #Заборони #Ретроградний Меркурій
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