Жодних поїздок та походів до РАГСу з 10 травня: що не можна робити в ретроградний Меркурій
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Період ретроградного Меркурія у 2022 році настане 10 травня та триватиме до 3 червня
Наближається ретроградний Меркурій. У 2022 році це вже другий період, у якому, згідно з астрологією, найчастіше відбуваються негаразди та неприємні події. З вівторка початок фази ретроградного руху Меркурія збігається з коридором затемнень, що ще більше підкреслює доленосність цього періоду.
Астролог elena_astropsyholog в Інстаграмі розповіла, що можна і не можна робити в період з 10 травня по 3 червня, коли ретроградність Меркурія піде на спад.
Ретроградний Меркурій у травні 2022: що не можна робити
- Підписання важливих контрактів та документів.
- Проведення важливих ділових переговорів.
- Прийняття важливих рішень та початок нових справ, проєктів.
- Відкриття нового бізнесу.
- Не можна виходити нову роботу.
- Не можна про щось домовлятися.
- Оформлення нових документів, паспортів.
- Подання заявки до РАГСу.
- Початок навчання.
- Подання рукописів видавництву.
- Купівля всіх носіїв інформації (телефонів, комп’ютерів, планшетів).
- Не можна робити дорогих покупок.
- Заборонено поїздки, відрядження.
- Знайомства та зустрічі з новими людьми.
- Не можна поспішати.
Ретроградний Меркурій у травні 2022 року: що можна робити
- Відновлення старих зв’язків, контактів, стосунків.
- Гарний час для закінчення незавершених справ, проєктів.
- Ремонти.
- Відновлення навчання, курсів, які покинули.
- Перегляд думок, переконань, принципів.
- Побудова нових ідей, планування.
Раніше астролог Валентина Віттрок розповіла, що чекає на всі знаки Зодіаку в травні 2022 року.
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