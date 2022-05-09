Жодних поїздок та походів до РАГСу з 10 травня: що не можна робити в ретроградний Меркурій

Період ретроградного Меркурія у 2022 році настане 10 травня та триватиме до 3 червня

Наближається ретроградний Меркурій. У 2022 році це вже другий період, у якому, згідно з астрологією, найчастіше відбуваються негаразди та неприємні події. З вівторка початок фази ретроградного руху Меркурія збігається з коридором затемнень, що ще більше підкреслює доленосність цього періоду.

Астролог elena_astropsyholog в Інстаграмі розповіла, що можна і не можна робити в період з 10 травня по 3 червня, коли ретроградність Меркурія піде на спад.

Ретроградний Меркурій у травні 2022: що не можна робити

Підписання важливих контрактів та документів.

Проведення важливих ділових переговорів.

Прийняття важливих рішень та початок нових справ, проєктів.

Відкриття нового бізнесу.

Не можна виходити нову роботу.

Не можна про щось домовлятися.

Оформлення нових документів, паспортів.

Подання заявки до РАГСу.

Початок навчання.

Подання рукописів видавництву.

Купівля всіх носіїв інформації (телефонів, комп’ютерів, планшетів).

Не можна робити дорогих покупок.

Заборонено поїздки, відрядження.

Знайомства та зустрічі з новими людьми.

Не можна поспішати.

Ретроградний Меркурій у травні 2022 року: що можна робити

Відновлення старих зв’язків, контактів, стосунків.

Гарний час для закінчення незавершених справ, проєктів.

Ремонти.

Відновлення навчання, курсів, які покинули.

Перегляд думок, переконань, принципів.

Побудова нових ідей, планування.

Раніше астролог Валентина Віттрок розповіла, що чекає на всі знаки Зодіаку в травні 2022 року.