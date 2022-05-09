Як виростити велику моркву в пакетах: оригінальний спосіб, який заощадить місце на городі
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У такий спосіб можна отримати хороший урожай великої моркви
Цей незвичайний для наших городників спосіб дозволить не тільки виростити велику моркву, але й заощадити місце на городі для інших улюблених культур. Спробуйте цього сезону виростити моркву в пакетах.
Про те, як висадити насіння моркви в пакети, показує YouTube-канал Korean Gardener.
Як легко виростити велику моркву в пакетах
- Підбираємо досить міцні пакети (або мішки) не менш як на 25-30 літрів.
- Заповнюємо їх пухким, поживним ґрунтом із внесенням необхідної органіки (компосту, золи тощо).
- Всередину висаджуємо насіння моркви.
- Внизу пакета робимо невеликі отвори товстою голкою для відходу зайвої води.
- Поливаємо насіння і чекаємо сходів.
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