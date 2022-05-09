Як виростити велику моркву в пакетах: оригінальний спосіб, який заощадить місце на городі

У такий спосіб можна отримати хороший урожай великої моркви

Цей незвичайний для наших городників спосіб дозволить не тільки виростити велику моркву, але й заощадити місце на городі для інших улюблених культур. Спробуйте цього сезону виростити моркву в пакетах.

Про те, як висадити насіння моркви в пакети, показує YouTube-канал Korean Gardener.

Як легко виростити велику моркву в пакетах

Підбираємо досить міцні пакети (або мішки) не менш як на 25-30 літрів. Заповнюємо їх пухким, поживним ґрунтом із внесенням необхідної органіки (компосту, золи тощо). Всередину висаджуємо насіння моркви. Внизу пакета робимо невеликі отвори товстою голкою для відходу зайвої води. Поливаємо насіння і чекаємо сходів.

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