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Як виростити велику моркву в пакетах: оригінальний спосіб, який заощадить місце на городі

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Посадка моркви у травні Новина оновлена 09 травня 2022, 21:50
Посадка моркви у травні

У такий спосіб можна отримати хороший урожай великої моркви

Цей незвичайний для наших городників спосіб дозволить не тільки виростити велику моркву, але й заощадити місце на городі для інших улюблених культур. Спробуйте цього сезону виростити моркву в пакетах.

Про те, як висадити насіння моркви в пакети, показує YouTube-канал Korean Gardener.

Як легко виростити велику моркву в пакетах

  1. Підбираємо досить міцні пакети (або мішки) не менш як на 25-30 літрів.
  2. Заповнюємо їх пухким, поживним ґрунтом із внесенням необхідної органіки (компосту, золи тощо).
  3. Всередину висаджуємо насіння моркви.
  4. Внизу пакета робимо невеликі отвори товстою голкою для відходу зайвої води.
  5. Поливаємо насіння і чекаємо сходів.

Раніше "Телеграф" розповідав, як отримати багатий урожай капусти, щоб заздрили усі сусіди.

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#Морква #Город
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