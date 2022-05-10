П’ятниця 13 у травні: що не можна робити, щоб уникнути проблем

Травнева п’ятниця 13-того буде єдиною цього року

У травні на нас чекає наймістичніший день тижня — п’ятниця 13-те. Цікаво, але цей лякаючий всіх забобонних людей день єдиний у 2022 році.

"Телеграф" розповідає, чому п’ятниця 13 "страшний день", а також що не можна робити в цей період, щоб уникнути проблем.

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П’ятниця 13-те: історія та забобони

Погана слава до п’ятниці 13 прийшла до нас ще з біблійних переказів: Юда, що зрадив Ісуса Христа, був тринадцятим апостолом; Адам та Єва скуштували заборонений плід 13-го числа; Ісуса розіп’яли на хресті в п’ятницю, як і Каїн убив свого брата Авеля цього дня.

При цьому число "13" — чортова дюжина. Згідно з давньою міфологією, саме 13-ого числа відьми та чаклуни збираються на шабаші. Постарався і Голлівуд, коли на великі екрани 1980 року вийшов фільм з однойменною назвою "П’ятниця, 13-те" з подальшими франшизами.

П’ятниця 13-те у травні: що не можна робити

Вірите ви в забобони, чи ні — справа ваша. Проте езотерики попереджають, що в будь-якому випадку поберегти себе та своїх близьких ніколи не зашкодить. Не можна в цей день:

Влаштовуватись на нову роботу.

Позичати комусь гроші та брати в борг.

Ходити в лазню та стригти волосся та нігті.

Сваритися та матюкатися.

Здійснювати необдумані вчинки.

Вирушати у подорожі.

Нагадаємо, що з 10 травня, згідно з астрологією, планета Меркурій стане ретроградною. Що можна і не можна робити у цей період, "Телеграф" писав раніше.