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Названо 5 речей у будинку, які відлякують удачу та гроші

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Розпізнати речі з негативною енергетикою та нейтралізувати їх вплив не так складно Новина оновлена 10 травня 2022, 14:18
Розпізнати речі з негативною енергетикою та нейтралізувати їх вплив не так складно

Благополуччя, успіх та процвітання приходити лише до того будинку, в якому панує відповідна енергетика

Кожна річ у будинку має власну енергетику: як позитивну, так і негативну. Щоб у ваш будинок йшов тільки позитив, успіх і багатство, бажано по максимуму позбавитися речей, які притягують негативну енергію та бідність.

Які речі слід негайно викинути з дому, повідомляє Ukr.Media.

Речі, що не пускають багатство до будинку

  • Зів’ялі або штучні квіти – це найсильніший магніт для фінансових неприємностей. Якщо ви бажаєте прикрасити свій будинок квітами, краще вибрати вазони або розвісити на стіни картини із зображеннями букетів.
  • Зім’яті гроші та рваний гаманець також притягують бідність. Гроші не люблять, коли до них "погано ставляться", і від таких господарів вони "відходять". Тому не можна класти в гаманець зім’яті гроші.
  • Сміття поруч із виходом — захаращений вхід чи вихід – це пряма дорога до фінансових проблем та безгрошів’я.
  • Розбиті чи неправильно розміщені дзеркала — це джерело фінансових невдач, хвороб та скандалів. Розбите дзеркало треба негайно викидати. Також негативно на господарів впливає і неправильне розташування дзеркал. Не можна, щоб вони дивилися одне на одного.
  • Техніка, яка не працює — речі, що не працюють, жодну користь уже не приносять, і всього, що зламалося, краще позбавлятися. Інакше фінансові потоки повільно слабшатимуть, приносячи господарям злидні.

Раніше "Телеграф" розповідав, які кімнатні квіти приваблюють у будинок успіх та достаток, а також, які звичні для багатьох щоденні дії відлякують гроші.

Теги:
#Бідність #Речі #Дім #Прикмети #Багатство
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