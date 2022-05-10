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Чому губки для посуду різного кольору

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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У кожного кольору губки своє призначення Новина оновлена 10 травня 2022, 16:25
У кожного кольору губки своє призначення

Усі кухонні губки мають різну поверхню

Губками для миття посуду користуються всі без винятку. При виборі кухонних губок в магазині мало хто звертає увагу на їх колір, вважаючи, що це всього лише хитрощі маркетологів. Однак, як виявилось, кожен колір губки має своє призначення.

Йдеться про колір жорсткішого матеріалу тонкої частини губки. Цей матеріал називається скотч-брайт (Scotch-Brite). Виготовляється він із грубих волокон і приклеюється до м’якої, основної частини поролонової губки.

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Як розрізнити губки за кольорами

Скотч-брайт на губках зазвичай буває трьох кольорів:

  1. Зелений. Це "жорсткий" колір. Такі губки здатні позбавити кухонне начиння навіть від сильних забруднень. З ними легко можна очистити застиглий жир, їжу, що пригоріла. Є ризик пошкодити емаль!
  2. Червоний. Менш жорстка губка. Такою можна легко видалити стійкі забруднення та висохлу їжу.
  3. Жовтий. Це м’які губки, за допомогою яких можна мити, наприклад, скляний, кришталевий, фарфоровий посуд.

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