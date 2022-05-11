Екстрасенс розповів, як помре путін

Астролог також розповів, хто може посісти місце путіна після його смерті.

Відповідь на питання про те, як і коли помре російський кривавий диктатор володимир путін, який вбиває мирне населення України, хвилює дуже багатьох. І якщо точної відповіді на це питання вам ніхто дати не може, то астрологи, принаймні, можуть приблизно визначити, як і коли це станеться.

Так, свою версію того, як настане смерть володимира путіна озвучив екстрасенс Макс Гордєєв в ефірі програми "Слава+".

Чому росії не виграти війну проти України?

За словами Гордєєва, "він помре так само, як усі, хто підписував контракт із дияволом. Це буде жорстока смерть".

Також екстрасенс розповів про людину, яка може зайняти місце путіна після його смерті.

"Мені бачилася людина, схожа на чеченця, яка ножем йому просто вдаряє в спину. Те, що він робить щоразу з людьми раптово, то з ним і станеться".

Нагадаємо, раніше відомий екстрасенс і астролог Макс Гордєєв назвав дату можливу дату смерті володимира путіна. На його думку, це може статися вже за рік-два.

Також наймолодший мольфар України Орест Стафійчук зробив свій прогноз щодо того, коли помре володимир путін.