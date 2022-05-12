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Як виростити розсаду огірків лише за три дні: проста хитрість

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Як правильно вирощувати розсаду огірків
Як правильно вирощувати розсаду огірків

Якщо ви хочете отримати огіркову розсаду за три дні, вам слід вдатися до деяких хитрощів

Травень — саме час для висадження огіркової розсади у відкритий ґрунт. Тому якщо ви заздалегідь не перейнялися вирощуванням розсади, зараз її потрібно виростити якнайшвидше.

Існують прості хитрощі для того, щоб прискорити її зростання, з якими ваша розсада може зійти лише за 3 дні.

Як швидко виростити розсаду огірків

Багато дачників висаджують огірки в діжках, бочках і навіть сітках та мішках. Проте не завжди з кущів можна зібрати багатий урожай. Рослина може дати добрі плоди тільки в тому випадку, якщо при посадці ви виконали всі вимоги огірків, пише ogorod.ru.

Нерідко огірки висаджують у відкритий ґрунт через розсаду. Однак можна досягти хорошого результату, якщо засипати насіння прямо в ґрунт. Якщо ви хочете отримати огіркову розсаду за три дні, вам слід вдатися до деяких хитрощів.

Для цього вам знадобляться:

  • насіння ранньостиглих гібридних огірків;
  • відстояна вода;
  • стаканчики із торфу;
  • стерильний ґрунт;
  • харчова плівка чи плівка для парника.

Насіння необхідно замочити у вологій тканині на ніч. Це дозволить паросткам швидше з’явитися.

Грунт висипають у торф’яні горщики, ущільнюють та зволожують. Після висаджують 2 насіння в кожну склянку.

Грунт обприскують водою з пульверизатора та накривають плівкою. Ємність необхідно поставити на батарею або у тепле місце.

Парник знімають відразу, як з’являються перші сходи. В іншому випадку ґрунт може запліснівніти і паростки піддаються зараженню чорною ніжкою.

Потім над огірками включають підсвічування, якщо світла не вистачає. Важливо не забувати вчасно зволожувати ґрунт.

Раніше "Телеграф" розповідав, що і коли можна робити у травні в саду та на городі.

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#Огірки #Город
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