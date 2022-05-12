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Названо найледачіші знаки Зодіаку

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
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Автор
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Найледачіші знаки Зодіаку Новина оновлена 12 травня 2022, 12:11
Найледачіші знаки Зодіаку

Відкривають трійку лідерів Леви зі своєю улюбленою приказкою "Не царська ця справа"

Завжди цікаво дізнатися, які риси притаманні вашому знаку Зодіаку. Наприклад, раніше астрологи називали трійку найобразливіших знаків Зодіаку, а тепер виділили найледачіших.

Про це пише thevoicemag.ru.

3-е місце — Лев

Відкривають трійку лідерів Леви зі своєю улюбленою приказкою "Не царська ця справа". Не царською справою може бути визначено все, що Льву зараз ліньки робити, — від миття посуду до здачі квартального звіту. Хоча ні, про квартальний звіт ми, звичайно, загнули: щоб його здати, треба все-таки працювати, а не посаду обіймати та штани просиджувати. А таке Левам, ясна річ, ліньки.

2-е місце — Телець

Срібна медаль дістається Тельцям, які на відміну від інших знаків віддаються ліні не просто з почуттям, толком, задоволенням, а й без найменших докорів совісті. Тому що мудрі Тельці нутром розуміють: людина створена для лінощів як птах для польоту. Ну гаразд, не людина — Телець.

1-е місце — Риби

Почесне перше місце та золота медаль дістаються Рибам, які, втім, все одно її не заберуть, бо їм ліньки. Рибам ліньки взагалі все. Єдине, що їм не ліньки робити, — це імітувати бурхливу діяльність, але й то виключно в ті моменти, коли вже зовсім не можна імітувати діяльність не менш бурхливу, але розумову.

Раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку найагресивніші.

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#Гороскоп #Астролог