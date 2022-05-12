Що обов’язково потрібно посадити поруч із перцем, щоб отримати відмінний урожай
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Названо п’ять рослин, які можна посадити з перцями у теплиці
Щоб отримати рясний урожай перцю, важливо підібрати йому доброго сусіда. При правильній спільній посадці з іншими рослинами культура дає більший урожай, ніж зазвичай.
Які рослини будуть найкращими сусідами для перцю у теплиці, пише domopravitelnitsa.com.
Що посадити поруч із перцем, щоб отримати добрий урожай
- Помідори. Рослини висаджують у шаховому порядку, щоб знизити ризик зараження шкідниками, прискорити ріст.
- Баклажани. Спільна посадка захищає перець від шкідників та захворювань. Рекомендується дотримуватися відстані між рослинами в 45 см і дистанцію між рядами в 60 см.
- Цибуля та часник. Вбивають бактерії та грибки, захищають коріння від швидкого випаровування вологи.
- Огірки.
- Пряна зелень. Вбиває бактерії та грибки, відлякує попелицю та білокрилку.
Раніше "Телеграф" розповідав, що і коли можна робити у травні в саду та на городі.