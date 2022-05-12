Що обов’язково потрібно посадити поруч із перцем, щоб отримати відмінний урожай

Названо п’ять рослин, які можна посадити з перцями у теплиці

Щоб отримати рясний урожай перцю, важливо підібрати йому доброго сусіда. При правильній спільній посадці з іншими рослинами культура дає більший урожай, ніж зазвичай.

Які рослини будуть найкращими сусідами для перцю у теплиці, пише domopravitelnitsa.com.

Що посадити поруч із перцем, щоб отримати добрий урожай

Помідори. Рослини висаджують у шаховому порядку, щоб знизити ризик зараження шкідниками, прискорити ріст.

Рослини висаджують у шаховому порядку, щоб знизити ризик зараження шкідниками, прискорити ріст. Баклажани. Спільна посадка захищає перець від шкідників та захворювань. Рекомендується дотримуватися відстані між рослинами в 45 см і дистанцію між рядами в 60 см.

Спільна посадка захищає перець від шкідників та захворювань. Рекомендується дотримуватися відстані між рослинами в 45 см і дистанцію між рядами в 60 см. Цибуля та часник. Вбивають бактерії та грибки, захищають коріння від швидкого випаровування вологи.

Вбивають бактерії та грибки, захищають коріння від швидкого випаровування вологи. Огірки.

Пряна зелень. Вбиває бактерії та грибки, відлякує попелицю та білокрилку.

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